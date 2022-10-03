أخبار التوك شو..تفاصيل جديدة في رحلة العثور على جثث صيادي الصقور بصحراء مطروح..والدة صيدلي حلوان: أم زوجته قالت لها صوريه قبل قتله

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد شيبة يعود للغناء بعد وفاة شقيقه: الناس وفرقتي مالهاش ذنب| فيديو

أعرب المطرب الشعبي أحمد شيبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، عن حزنه الشديد والكبير بعد رحيل شقيقه.

مصطفى كامل: والله ما أعرف ويجز.. ولم أقصد الإساءة له

قال الفنان مصطفى كامل، إن تكوينه ومزاجه الشخصي، غير قريب من أغاني الفنان ويجز.

تفاصيل جديدة في رحلة العثور على جثث صيادي الصقور بصحراء مطروح.. فيديو

كشف شعبان عبدالغني أحد أقارب الصيادين المفقودين، تفاصيل قصة العثور على المفقودين في صحراء محافظة مطروح.

الإذاعي الكبير فهمي عمر: عرفت موعد ثورة 23 يوليو قبل الجميع

قال الإذاعي الكبير فهمي عمر، إنه تخرج في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية حتى يصبح وكيل نيابة وكان معجبا بتلك المهنة.

مصطفى كامل يلجأ لـ دار الإفتاء قبل الترشح لرئاسة الموسيقيين.. اعرف السبب

قال الدكتور عادل مصطفى، الأستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، إنه لا أحد يعلم مدى المجهود الذي بُذل من أجل إقناع مصطفى كامل بالموافقة على الترشح على منصب نقيب المهن الموسيقية.

جامعية سائقة توكتوك: "أعمل منذ عام وفاضل عليا 18 ألف جنيه أقساط"

أكدت شيماء السيد السعيد، الفتاة الجامعية أنها تعمل سائقة على توكتوك؛ لمساعدة أسرتها، وأنها بدأت العمل منذ أن كانت في الصف الأول الثانوي، وانتقلت في الوظائف حتى عملت مندوبة مبيعات في فترة الكلية ثم انتقلت إلى سائقة التوكتوك منذ عام.

والدة صيدلي حلوان: أم زوجته قالت لها صوريه قبل قتله

تحدثت آمال، والدة ولاء زايد “صيدلي حلون”، عن قسوة حماة ابنها وماذا طلبت من ابنتها قبل قتل “ولاء”.



عمرو أديب عن خناقة التختة الأولى ببداية الدراسة: ظاهرة غريبة.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على أزمة "خناقة الديسك الأول"، قائلا: "كنت متربي في مدارس إنجليزي".



أحمد موسى يقبل رأس الإذاعي فهمي عمر على الهواء.. فيديو

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن سعادته الكبيرة بحواره مع الإذاعي الكبير فهمي عمر.

خطأ بشري.. التعليم تفجر مفاجأة عن واقعة انهيار سور مدرسة المعتمدية| فيديو

كشف شادى عبدالله زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل وفاة طالبة وإصابة 16 أخرى؛ بسبب انهيار سور بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات.