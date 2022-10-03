العين والساق.. علامات تدل على الإصابة بالقاتل الصامت

يزيد ارتفاع الكوليسترول فى الدم من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية المفاجأة وتصلب الشرايين لذا هناك مجموعة من العلامات يجب على الكثيرين عدم إغفالها وتعد أبرزها كالتالي وفقا لموقع هيلث:

-ألم الساق:

قد يزداد ألم الساق عند الاصابة بانسداد الشرايين والذي يعد مشكلة شائعة في الدورة الدموية تجعل الشرايين الضيقة تقلل من تدفق الدم إلى الساق.

كوليسترول



الدوار:

يمكن أن يكون الدوار علامة على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم



-ألم صدر:

تعد الإصابة بألم الصدرعلامة على الإصابة بمرض خطير يجب عدم تجاهله وقد يزداد الألم عند القيام بأي مجهود، وقد يكون علامة على الإصابة بأنسداد بالشريان التاجي وقد يتسبب في العديد من المضاعفات أبرزها الإصابة بنوبات قلبية قد تكون قاتلة.

رواسب دهنية حول العين:

يمكن أن يتسبب ارتفاع الكوليسترول في الإصابة بالعديد من الترسبات الدهنية الصفراء الصغيرة حول العينين، والتي تسمى "الزانثلازما".