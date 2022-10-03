غدا.. ريهام عبدالغفور تفتح خزائن أسرارها وتجاربها الشخصية مع أنس بوخش في ABtalks

تحل الفنانة ريهام عبد الغفور ضيفة على أنس بوخش في برنامجه ABtalks الذي يذاع عبر يوتيوب، وحقق نجاحا وانتشارا كبيرا خلال الفترة الماضية بقدرته على كشف الجوانب الإنسانية والخاصة والكثير من الأسرار عن المشاهير.

ونشر أنس بوخش صورة له مع ريهام عبد الغفور من كواليس الحلقة المقرر إذاعتها غدا الثلاثاء، وعلق عليها قائلا:" ‎ريهام عبد الغفور ممثلة مصرية وأم لطفلين.. كانت محاطة بأسرة فنية طوال حياتها، والدها هو الممثل أشرف عبد الغفور. مثلت في عروض مختلفة من السينما إلى المسرح والتلفزيون. في هذا الفصل، تتحدث ريهام عن عائلتها، بما في ذلك والديها وأطفالها، وتخبرنا عن زواجها، وتشاركنا العديد من تجارب الحياة الشخصية التي لم تشاركها من قبل!".

شاركت ريهام عبد الغفور مؤخرا في مسلسل "منعطف خطر" مكون من 15 حلقة ويعرض عبر منصة "شاهد vip" تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود، ومن بطولة باسل خياط وباسم سمرة ومحمد علاء وسلمى أبو ضيف وآدم الشرقاوي وتامر نبيل وحنان سليمان.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المسلسل طوال فترة عرضه، التي تدور حول كشف غموض مقتل الإنفلونسر الشهيرة سلمى الوكيل، حيث تتشابك الاتهامات والألغاز على مدار الحلقات الخمس الأولى، ويحاول والداها (باسم سمرة وريهام عبد الغفور) كشف الجانب الخفي من حياة ابنتهما والذي أدى لمصرعها في النهاية.