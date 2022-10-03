أوهم ضحاياه امتلاكه عملات أجنبية.. نصاب يستولى على أموال المواطنين بالفيس بوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بمحافظة سوهاج) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من قبل أحد الأشخاص والإستيلاء منه على مبلغ مالى وإيهامه بإمكانية تحويل مبالغ مالية من الخارج لإستثمارها بالبلاد "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) وممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشائه صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء أشخاص وهمية على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى التعارف على المواطنين وإيهامهم بإمتلاكه مبالغ مالية كبيرة "عملات أجنبية" ورغبته فى إرسالها لهم بقصد إستثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية .

كما أضافت التحريات قيام المذكور عقب ذلك بالإتصال بالمجنى عليهم هاتفياً وإبلاغهم بوصول المبلـــــغ المـــالى المــــــراد إســتـثماره للبـــلاد وإشـتراطه عليهم إيداع مــبالغ مـــالية مـــقابل مــــصاريف " التخليص الجمركى – الشحن " بحسابه بأحد البنوك وإستيلائه عليها عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.