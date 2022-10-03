عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أوهم ضحاياه امتلاكه عملات أجنبية.. نصاب يستولى على أموال المواطنين بالفيس بوك

أرشيفية
أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بمحافظة سوهاج) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من قبل أحد الأشخاص والإستيلاء منه على مبلغ مالى وإيهامه بإمكانية تحويل مبالغ مالية من الخارج لإستثمارها بالبلاد "على خلاف الحقيقة".  

زوجة أمام محكمة الأسرة: «كان بيحكى لـ أمه علي كل حاجة»

دعوى أمام محكمة الأسرة: زوجتي رائحتها كريهة.. وأهلي هجروني بسببها

بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) وممارسته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإستيلاء على أموال المواطنين من خلال إنشائه صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء أشخاص وهمية على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى التعارف على المواطنين وإيهامهم بإمتلاكه مبالغ مالية كبيرة "عملات أجنبية" ورغبته فى إرسالها لهم بقصد إستثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية .

كما أضافت التحريات قيام المذكور عقب ذلك بالإتصال بالمجنى عليهم هاتفياً وإبلاغهم بوصول المبلـــــغ المـــالى المــــــراد إســتـثماره للبـــلاد وإشـتراطه عليهم إيداع مــبالغ مـــالية مـــقابل مــــصاريف " التخليص الجمركى – الشحن " بحسابه بأحد البنوك وإستيلائه عليها عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة ، وبمواجهته أقر بنشاطه  الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة جرائم جرائم الأموال العامة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتوا جوعا وعطشا.. القصة الكاملة للعثور على جثث صيادي الصقور بصحراء مطروح

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

توفى والدي وترك لنا مبلغ كبير مصدره حرام فهل نوزعه ميراثا ؟ علي جمعة يجيب

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

ملحقتش تفرح بيهم.. "شيماء" الونش سقط عليها من الدور الثامن أثناء عودتها بأولادها من المدرسة| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

طالب ينتحل صفة ضابط شرطة ويبتز الفتيات على الواتس اب

نصاب يستولى على أموال أحد المواطنين لإخلاء سبيل شخص من قضية بالجيزة

ضبط مدير شركة ينصب على مواطنين بزعم قدرته على تسفيرهم للعمل بالخارج

تحرير 2223 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

بادرو باطلاق النار.. الامن العام يكشف تفاصيل مقتل عنصرين اجراميين بأسيوط

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وإصابة ضابط في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسيوط

شاهد .. انتشار رجال الشرطة لتأمين طلاب المدارس والجامعات اول يوم دراسة

استدرجها لمنزل جده .. القبض على طالب تعدى على طفلة بالمنوفية

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي

كتيبة محاربة عبدة الشيطان.. زعيم الشيشان يرسل أبنائه القصر للقتال في أوكرانيا

مفاجأة في تقرير مستشفى الأمراض العقلية عن قاتل طالبة الزقازيق

بـ نبرة هادئة غير متوقعة.. أول تعليق من خامنئي على الاحتجاجات ومقتل أميني

بأجر كامل .. تعرف على حقوقك من الإجازات الرسمية

صفحة على فيس بوك .. نصاب يوهم المواطنين بقدرته على توفير عملات مقلدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج طبيعي لمرض الإكزيما الجلدية.. تعرف على مكوناته

نسرين طافش تظهر بإطلالة جريئة من شوارع باريس.. شاهد

شاهد.. السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر

صغرت أوي .. غادة عبد الرازق في ظهور أنيق بـ لوك مختلف |شاهد

فيديو

شاهد.. السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ