جامعة طنطا: فتح باب التسجيل في المسابقة الكبرى في دوري المعلومات والنوابغ

أعلنت إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، عن فتح باب التسجيل فى المسابقة الكبرى في دوري المعلومات والنوابغ (عباقرة جامعة طنطا)، وذلك لاختيار الطلاب الممثلين في المسابقات القمية على مستوى الجامعات، استعدادًا للموسم الخامس لمسابقة "عباقرة الجامعات" ومسابقة " إبداع 11"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب.



وأشارت جامعة طنطا إلى أنه على جميع الطلاب الراغبين في المشاركة ملئ استمارة التسجيل حتى موعد انتهاء التقديم للمسابقة يوم 8 أكتوبر الجارى، تعقد المسابقة يوم الأحد القادم، بالمدرج المركزي بكلية الصيدلة، في المعلومات العامة الفنية والعلمية والتاريخية والتكنولوجية والثقافية، تحت إشراف الدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير مدير رعاية الشباب، ومصطفى منصور مدير إدارة النشاط الثقافي.



يشارك في لجان وضع أسئلة المسابقة أعضاء هيئة تدريس من كليات الجامعة وبمشاركة طلاب من الفرق الفائزة بجائزة "عباقرة الجامعات"، على أن يتم تدريب الطلاب الفائزين داخل الجامعة تمهيدا لمشاركتهم في المسابقات القومية.