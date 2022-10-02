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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بإجمالي 6706 متدربين..

جامعة طنطا تحصد المركز الثالث في مجال التدريب على أساسيات التحول الرقمي

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

استعرض مجلس جامعة طنطا خلال جلسته المنعقدة عن شهر سبتمبر تقريراً عن إنجازات الجامعة في مجال التدريب على أساسيات التحول الرقمي خلال العام الجامعي 2021-2022. 

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صرح الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة أن التقرير أظهر تقدمًا في ترتيب جامعة طنطا بين الجامعات المصرية لتحتل المركز الثالث بإجمالي عدد 6706 متدربين من بينهم طلاب دراسات عليا والعاملين بالجامعة، مؤكدًا أنه قد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنفيذية أهمها، اعتماد مجلس الجامعة منذ سبتمبر 2021 لائحة مالية لمنظومة التدريب على التحول الرقمي، وتنظيم دورة إعداد مدربين باعتماد المجلس الأعلى للجامعات في ديسمبر 2021، واعتماد المجلس الأعلى للجامعات للمركز الرئيسي للتدريب المستدام  في مارس 2022.

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وأوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة اتخذت مجموعة من الآليات لتيسير اجتياز المتقدمين  بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات في جوانب تتعلق بعدد الاختبارات المسموح أداؤها للمتقدم في اليوم الواحد، وزيادة عدد الطلاب في الحلقة الامتحانية الواحدة، وزيادة عدد أيام اجراء الاختبارات لتكون 5 أيام بدلاً من يومين أسبوعيًا خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2022، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتقدمين، وتحديث المنصة الإلكترونية لتسجيل الطلاب وضمان صحة بياناتهم.

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وأضافت الدكتورة عبير علم الدين المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام أن دورة إعداد المدربين باعتماد المجلس الأعلى للجامعات انعقدت بمشاركة 19 عضو هيئة تدريس من 5 كليات بالجامعة وتم اعتمادهم جميعا، مشيرةً  إلى أن التقرير الذي تم عرضه في مجلس الجامعة شمل النتائج التي أعلنت خلال اجتماع الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات في نهاية شهر أغسطس الماضي.

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جامعة طنطا جامعه مصر التحول الرقمي قاعدة بيانات الجامعات المصرية الدراسات العليا احتفال دراسات عليا

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