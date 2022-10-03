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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم قراءة القرآن بنية فك الكرب .. عالم أزهري يجيب

صدى البلد

حكم قراءة القرآن بنية فك الكرب.. قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث بالأزهر الشريف، إن قراءة القرآن بنية فك الكرب جائزة شرعا، منوها بأن تجارب الصالحين فيها خير كثير جدا للناس، طالما أنها لا تخالف القرآن الكريم ولا تخالف السنة النبوية.

 

وأفتى أبو اليزيد سلامة، بأن قراءة سورة يس مرارا وتكرارا بنية فك الكرب جائزة والقرآن كله مفيد للمسلمين.

حكم قراءة القرآن بدون وضوء

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”، حيث قالت سائلة: هل يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف أو الهاتف بغير وضوء؟

 

وقال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، في بيانه حكم قراءة القرآن بدون وضوء، إن قراءة القرآن عبادة والأصل في العبادات الطهارة، مشيراً إلى أنه لا يجوز قراءة القرآن من المصحف دون وضوء على مذهب السادة الشافعية.

واستطرد أمين الفتوى، قائلاً:" لكن اللاب، أو الهاتف أو وسائل الاتصال الحديثة فلا يلزم ولا يشترط الوضوء خاصة وأن القارئ لا يلمس أوراق المصحف". 

هل يجب التوقف عن قراءة القرآن عند الأذان 

عندما يؤذن الأذان وأنا أقرأ من المصحف هل يجب أن أتوقف لترديد الأذان أم أكمل القراءة؟ وهل السجدة في القرآن ملزمة.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى إنه  إذا أذن المؤذن وأحدهم يقرأ القرآن الكريم فعلي من يقرأ أن يقطع القراءة ثم يردد خلف المؤذن. وذلك لأن الترديد خلف المؤذن عبادة والقراءة عبادة أيضًا. ولكن العبادة المؤقتة أولي من غيرها.

ومثال علي ذلك عبادتي الأضحية والعقيقة. فوقت عيد الأضحي تكون الأضحية ألزم من العقيقة. لأنه من الممكن تأجيل العقيقة في أي وقت لاحق فهكذا قراءة القرآن. فالترديد خلف المؤذن هو واجب الوقت ولكن القراءة مستمرة 24 ساعة.

وأضاف أمين الفتوى : أما مسألة السجدة في قراءة القرآن الكريم، فإنها سجدات تلاوة. وهي سنة فعلها النبي صلي الله عليه وسلم، فكان إذا وصل إلي موضع سجود سجد. فهي سنة من فعلها فقد حقق سنة ومن تركها فلا إثم عليه. فإن كان يقرأ القرآن وهو علي غير طهارة مثلًا أو لا يستطيع استقبال القبلة.

فمن الممكن أن يتوقف ويقول هذا الذكر أربع مرات: "سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم". فهو يقال لمن عجز عن سجود التلاوة. وهو عند فقهاء الشافعية يقوم مقام السجود الذي تعذر علي الإنسان.

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