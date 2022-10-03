بعد صيانتها.. افتتاح مدرسة العوايضة الابتدائية القديمة بإدارة الشيخ زويد

افتتح اللواء مصطفي محمد ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ شمال سيناء، و حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسعيد عراده رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، مدرسة العوايضة الإبتدائية القديمة بإدارة الشيخ زويد التعليمية، والذى تم عمل صيانة لها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني هن طريق جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد.

وقامت جمعية الهلال الأحمر المصري فرع العريش، برئاسة الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس الإدارة بتوزيع الشنط المدرسية على جميع طلاب المدرسة، وبحضور قيادات إدارة الشيخ زويد التعليمية ، وشيوخ القبائل وأهل القرية.

كما قام اللواء رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ووكيل الوزارة ورئيس مدينة الشيخ زويد، بزراعة شجرتين وذلك تمشياً مع مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "أتحضر للأخضر" .

صيانة المدرسة

وألقى وكيل الوزارة بكلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة لإعادة تأهيل وصيانة المدرسة بجهود رجال وشباب وشيوخ قرية الظهير وقدم الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم لتوجيهاته المستمرة ولدعمه الكامل للتعليم للمناطق والقرى العائدة وللتعليم بمحافظة شمال سيناء.

وعقد الشيخ على زايد كبير مشايخ القرية مؤتمراً مصغراً رحب فيه بالحضور وشكر فخامة رئيس الجمهورية لجهوده المبذولة في القضاء على الإرهاب ورجوع الحياة الطبيعية لهذه القرى ، كما شكر اللواء المحافظ و وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لحرصهما على تعليم أبنائهم.