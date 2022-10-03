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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهالي التلاميذ نظفوها| النيابة الادارية تفتح تحقيقا في تراكم قمامة بمدرسة بأشمون

صدى البلد

أمر المستشار عدلي جاد  رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام النيابة الإدارية بأشمون - القسم الثاني، بخصوص ما تم إثارته باحد برامج التوك شو  بخصوص  واقعة عدم جاهزية مدرسة "عمر بن الخطاب الابتدائية" بمركز أشمون، لاستقبال التلاميذ في أول أيام العام الدراسي الجديد، وتراكم القمامة والمخلفات بأرجاء المدرسة، مما اضطر أهالي التلاميذ للقيام بأعمال النظافة بأنفسهم، وتوثيق ذلك بعدد من الصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية  أن المستشار  محمد محمود حبيب   مدير النيابة، قيد الواقعة بالقضية رقم ٦٠٧ / ٢٠٢٢ أشمون/ثاني، وأحالها للمستشار  محمد الشقنقيري-وكيل أول النيابة، لمباشرة التحقيقات.

اشمون لنيابة الادارية تنظيف مدرسة وزارة التربية والتعليم اهالى اشمون مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية

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