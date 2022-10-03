أهالي التلاميذ نظفوها| النيابة الادارية تفتح تحقيقا في تراكم قمامة بمدرسة بأشمون

أمر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام النيابة الإدارية بأشمون - القسم الثاني، بخصوص ما تم إثارته باحد برامج التوك شو بخصوص واقعة عدم جاهزية مدرسة "عمر بن الخطاب الابتدائية" بمركز أشمون، لاستقبال التلاميذ في أول أيام العام الدراسي الجديد، وتراكم القمامة والمخلفات بأرجاء المدرسة، مما اضطر أهالي التلاميذ للقيام بأعمال النظافة بأنفسهم، وتوثيق ذلك بعدد من الصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن المستشار محمد محمود حبيب مدير النيابة، قيد الواقعة بالقضية رقم ٦٠٧ / ٢٠٢٢ أشمون/ثاني، وأحالها للمستشار محمد الشقنقيري-وكيل أول النيابة، لمباشرة التحقيقات.