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ديني

نائب رئيس “الأزهر”: ضرورة الالتزام بمواعيد تسكين الطالبات بالمدينة الجامعية

صدى البلد

تفقد الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، انتظام الدراسة في العام الدراسي الجديد، حيث شملت الجولة تفقد المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

 

واطمأن نائب رئيس جامعة الأزهر، على عملية تسكين الطالبات بالمدينة الجامعية، ومتابعة مدى الالتزام بمواعيد تسكين الطالبات بكل كلية، وتفقد أيضا سير العمل بالإدارة الطبية لفرع البنات، ومتابعة إجراءات الكشف الطبي على طالبات الكليات الجدد.

 

أعقب ذلك قيام نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بتفقد ببعض كليات الفرع، والتي شملت كليات: العلوم، والتجارة، وطب الأسنان، والتربية الرياضية للبنات بمدينة نصر؛ للاطمئنان على سير وانتظام العام الدراسي الجديد بعد موافقة رئيس الجامعة على نقل كلية التربية الرياضية للبنات من القليوبية إلى حرم فرع البنات بمدينة نصر. 
 

وقدم نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، التهنئة إلى كليات الفرع بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وانتصارات أكتوبر المجيدة، ونبه نائب رئيس الجامعة على أهمية الجد والاجتهاد والتحلي بقيم الإسلام السمحة، داعيًا لبناته الطالبات بعام دراسي موفق.

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جامعة الأزهر جولة تفقدية العام الدراسي الجديد تسكين الطالبات

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