بـ 60 مليون دولار.. الاستثمارات الكويتيه تتدفق إلى مصر

تسعى الدولة المصرية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، من أجل زيادة الاستثمارات والأموال بالسوق المصري، حيث أن الحكومة تعمل على تقديم الحوافز للمستثمرين من أجل زيادة الاستثمارات داخل الدولة.

تدفق الاستثمارات الكويتية لمصر

وفي هذا الصدد، والتطور الملحوظ في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، يعكس حرص الحكومة على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، بما يساعد في تعظيم الصادرات المصرية وتعزيز قدرات مصر التنافسية في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وفداً اقتصادياً كويتياً من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة.

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، معرباً عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة الكويت.

وأكد الرئيس تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية المتنوعة في كافة القطاعات التنموية.

تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بالقناة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صحفي، اليوم، توقيع اتفاقية مع شركة أجيليتي الكويتية بشأن تطوير وتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية والأعمال الجمركية في المنطقة، وجاء التوقيع على هامش ملتقى الأعمال المصري الكويتي، المنعقد اليوم بالقاهرة.

ووقع العقد كلاً من وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطارق سلطان، نائب رئيس شركة أجيليتي، وبموجب هذا العقد، تعمل أجيليتي مع المنطقة الاقتصادية على تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية خاصة في مجالات الخدمات والأنشطة اللوجستية ودعم المناطق الصناعية من خلال تأسيس ذراع تقني ولوجستي للهيئة يساهم في إدارة النظام الجمركي الخاص بها عن طريق ميكنة النظم والأعمال داخل الدوائر الجمركية الخاصة بالمنطقة والربط المعلوماتي بين الجهات الحكومية المعنية بأعمال فحص الشحنات واستخدام الآليات الإلكترونية التي تتناسب مع النظام الجمركي الجديد بغرض تسهيل التجارة وتسريع عمليات الصادر والوارد لمستثمري المنطقة.

وكذلك ميكنة دليل الإجراءات الجمركية للنظم الخاصة بالمنطقة، من خلال إنشاء مركز لوجيستي على مساحة 100 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية بالسخنة ومركز آخر بمساحة 100 ألف متر مربع في شرق بورسعيد، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار على أن يبدأ العمل في المرحلة الأولى للمشروع بالمنطقتين على مساحة 25 ألف متر مربع لكلا المنطقتين، ليدخلا حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام المقبل 2023.

ويقول الدكتور عادل عامر الخبير الإقتصادي، إن هذا الاتفاق يأتي نتيجة جهود القيادة السياسية مع الحكومة المصرية في إقناع المستثمرين الكويتين بما لهم خبرة في العمليات اللوجيستية للموانئ والسواحل المائية بالكويت، لتقديم كافة المساعدات اللوجيستية للسفن العابرة حتى يأتي دورها للسير في ميناء قناة السويس لمدة 48 ساعة.

تشجيع سياحة اليوم الواحد بالقناة

وأضاف عامر لـ "صدى البلد"، أنه خلال الـ 48 ساعة تحتاج السفن إلى دعم لوجيستي مختلف والسياحة ذات اليوم الواحد، ولكن بعد إنشاء الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس كانت تعمل على إيجاد البنية الأساسية لتطوير القناة وتشجيع العابرين عبر السفن لسياحة اليوم الواحد حتى يتم الانتهاء من عبورهم بـ قناة السويس.

وأشار إلى أن سياحة اليوم الواحد سوف يؤدي إلى زيادة الدخل القومي لقناة السويس، ومن المتوقع أن هذا الاستثمار سوف يزيد من الدخل القومي المصري لأكثر من 500 مليون دولار سنويا في حالة استكمال البنية التحتية بالكامل.

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاستثمار العربي مهم لأنه يجلب عملة أجنبية ويضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري مما ينتج عنه مشروعات جديدة وتوفير فرص للشباب ويقضي على مشكلات البطالة.

وأضاف رشاد عبده لـ "صدى البلد"، أن الاستثمار العربي له أهمية كبيرة في رفع الإنتاج والمساعدة على التصدير، وهناك ضرائب تدفع للدولة مما يزيد من إيرادات الدولة ويقلل من عجز الموازنة ويزيد من الخدمات، لذلك فإن الاستثمار كله عبارة عن مكاسب.

حجم الاستثمارات الكويتية في مصر

ولفت عبده، إلى أن صادرات أكثر تعني عملة أجنبية أكثر، مما يزيد من تعزيز احتياطات النقد في البنك المركزي، ويزيد قدرة الدولة على توفير وسد احتياجات الشعب المصري، مشددا على أن "الاستثمار الأجنبي له أهمية كبيرة لذلك تسعى مصر لتحسين البنية التحتية من أجل جذب المزيد من المسثمرين".

جدير بالذكر، أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بلغ 15 مليار دولار وفقا لتقديرات الإحصاءات، بينما قدر القطاع الخاص حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بـ20 مليار دولار، بما في ذلك الاستثمار العقاري.

والاستثمار في مصر مستقبل الأمة، وأن الكويت تحتل المرتبة الرابعة من الدول التي لديها استثمار مباشر في مصر، ومصر لم تغلق بابها يوما أمام العرب عموما، والكويت خاصة.