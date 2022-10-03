أخبار السيارات|استحواذ سلسلة حرب النجوم على مقر ماكلارين.. ونظام الأوتو بايلوت في تسلا ينقذ امرأة من موت محقق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
نظام الأوتو بايلوت في تسلا ينقذ امرأة من موت محقق .. فيديو
في واقعة غريبة من نوعها، تمكن نظام الاوتو بايلوت أو القيادة الذاتية في سيارة تسلا موديل 3 من إنقاذ مالكتها من موت محقق نتيجة وقوع حادثة ولكن بحسب تصريحات المالكة، السيارة أنقذت حياتها. تدعي أن تسلا 3 سيطرت بالفعل من تلقاء نفسها على مجريات الأمور وتدخلت في الوقت الصحيح وسيطرت على الوضع بعد حادث تحطم تسببت فيه وهي تسير بسرعة 70 ميلاً في الساعة ، مما أدى إلى استقرار الوضع وجعل الـ EV تسارع إلى التوقف الآمن.
شبه الضفدعة وأنتج منها 6 نماذج فقط.. قصة mcquay norris الكلاسيكية
تعد السيارات الكلاسيكية القديمة تحفة فنية، تعامل معاملة خاصة، نجد أنها توضع في المتاحف ويتم الاحتفاظ بها بعناية فائقة، وتفتخر شركات السيارات بتاريخها وتراثها الممتد عبر الزمن من خلال إعادة إحياء التصميمات القديمة الكلاسيكية.
روبوت تسلا يمشي على مسرح اليوم العالمي للذكاء الاصطناعي.. شاهد
كشفت عملاق صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" الأمريكية عن نموذج أولي لروبوت Optimus الإنسان الآلي الجديد خلال يوم الذكاء الاصطناعي في دورة عام 2022، ولأول مرة الإنسان الآلي يظهر بدلا من الرجل الذي يرتدي بدلة الروبوت الذي ظهر في دورة العام الماضي، يبدو الروبوت في مراحله الأولى وقيد التطوير حتى الآن إذ يفتقد المرونة أو الاتزان المطلوب، لكن الروبوت يمكن أن يمشي بمفرده ويلوح للحشد ، وهو بالتأكيد يُظهر مدى التقدم والتطوير الذي أحرزته تسلا خلال الـ 12 شهرا الماضية.
قصة مدينتين مع شركة فيات.. انحسار في إيطاليا وانتشار بالبرازيل
أصبحت العولمة في العصر الحديث تجبر العديد من الشركات على توسيع نطاق أعمالها لأبعد مدى، لتشمل بلدان وقارات مختلفة، خلقت العولمة أيضا اتجاها جديدا سائدا وهو أن بعض العلامات التجارية للسيارات أصبحت تحاول أن تثبت نفسها وتواجدها في الأسواق الخارجية من خلال تقديم نماذج مخصصة لأسواق بعينها، سيارات تفصيل تناسب ذائقة الأسواق المتنوعة.
كأنها من فيلم لنهاية العالم.. شركة تأمين تبتكر سيارة خارقة مشؤومة
ما زال المستقبل وأحداثه القادمة غامضا بالنسبة لنا، باستثناء ربما مستقبل صناعة السيارات، حيث بدأت بالفعل كل الشركات في إعلان خططها المستقبلية وتقديم نماذجها المستقبلية والمواعيد النهائية المحددة لطرح رؤيتها الجديدة. لكن ماذا عن السيارات الخارقة؟ بالتأكيد ، توجد بالفعل سيارات خارقة الكهربائية كثيرة ومتنوعة اليوم، ولكن كيف ستبدو السيارات الخارقة المستقبلية هل شكلها سيتغير عما هو سائد اليوم؟
الموظفون تفاجئوا.. استحواذ سلسلة حرب النجوم على مقر ماكلارين
من المألوف أن تستعين أفلام الخيال العلمي، أو أفلام الفانتازيا مواقع من العالم الواقعي والحقيقي لتصور فيه بعض مشاهد أفلامها ، لتكون بمثابة قطع فنية تكمل البناء الدرامي للعمل.
هيونداي تصدر حزمة تأمين ضد السرقات بـ 170 دولارا أمريكيا
طورت "هيونداي جروب" الكورية نظام حماية ضد السرقات تكلفته 170 دولارًا لأي شخص يمتلك سيارة هيونداي مهما كان طرازها.
زيادة حوادث السكوتر الكهربائي 10 أضعاف خلال عام واحد في بريطانيا
أظهر تحليل بيانات وإحصاءات صدر حديثا أن معدل الوفيات الناجمة عن حوادث السكوتر الكهربائي ارتفع عشرة أضعاف خلال 12 شهرًا فقط داخل المملكة المتحدة.