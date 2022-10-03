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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغرب يجهز ردا مدمرا حال استخدم بوتين السلاح النووي.. تعرف عليه

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديداته النووية وسط تعثر الجيش الروسي في حرب أوكرانيا، يدرس الغرب خياراته لمعرفة كيف يمكنه الرد.

وتصاعدت التوترات خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث دعا حليف رئيسي لـ بوتين إلى إطلاق العنان “لسلاح نووي تكتيكي” في أوكرانيا بعد انسحاب القوات الروسية من ساحة معركة رئيسية.

وكتب رمضان قديروف، رئيس الشيشان، في رسالة تقشعر لها الأبدان: “في رأيي الشخصي، يجب اتخاذ تدابير أكثر صرامة، وصولا إلى إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام الأسلحة النووية التكتيكية”.

وعلى الرغم من أن حلفاء بوتين البارزين الآخرين أشاروا إلى أن روسيا قد تحتاج إلى اللجوء إلى الأسلحة النووية، إلا أن دعوة قديروف كانت الأكثر إلحاحا ووضوحا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن قديروف له الحق في التعبير عن رأيه لكن النهج العسكري الروسي يجب ألا يكون مدفوعا بالعواطف.

وتسمح العقيدة النووية الروسية، باستخدام الأسلحة النووية إذا استخدمت ضد روسيا، أو إذا واجهت الدولة الروسية تهديدا وجوديا من الأسلحة التقليدية.

وفي الشهر الماضي، حذر بوتين الغرب من أنه “لا يخادع” عندما قال إن روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية لحماية أراضيها.

انتقام نووي كامل

وفي حالة توجيه ضربة نووية، يمكن للغرب أن يرد برد انتقامي نووي كامل من خلال إطلاق سلاح نووي خاص به في روسيا.

لكن الخبراء أشاروا إلى أن هذا السيناريو غير مرجح لأنه سيصعد الصراع إلى حرب نووية شاملة مرعبة بين الغرب وروسيا.

وقال خبير الأمن القومي الأمريكي جيفري إدموندز، إن “ضرب هدف في روسيا بسلاح نووي ، بغض النظر عن العائد ، يغير الصراع بشكل جذري”.

القضاء على الجيش الروسي

وثمة خيار آخر أمام الغرب يتلخص في القضاء على جيش بوتين.

وقال المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية والجنرال المتقاعد في الجيش الأمريكي، ديفيد بترايوس، إن “الولايات المتحدة وحلفاءها سيدمرون القوات والمعدات الروسية في أوكرانيا إذا أطلق بوتين قنبلة نووية”.

وقال بترايوس، لشبكة “إيه بي سي نيوز”: “فقط لإعطائك فرضية، سنرد من خلال قيادة حلف شمال الأطلسي “الناتو” وهو جهد جماعي من شأنه أن يقضي على كل قوة تقليدية روسية يمكننا رؤيتها وتحديدها في ساحة المعركة في أوكرانيا وأيضا في شبه جزيرة القرم وكل سفينة في البحر الأسود”.

وقال بترايوس إنه على الرغم من أن أوكرانيا ليست عضوا بعد في حلف شمال الأطلسي، فإن “رد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي” سيكون ضروريا إذا استخدمت روسيا الأسلحة النووية.

إغراق أسطول البحر الأسود

وللتأكد من أن قوات بوتين تكافح على الأرض والماء، قال بترايوس إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيغرقون أيضا أسطوله في البحر الأسود إذا أطلق قنبلة نووية.

واعتبر الأسطول الذي يتخذ من شبه جزيرة القرم مقرا له محوريا في غزو بوتين لأوكرانيا لأنه يوفر طريق الإمداد الرئيسي للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا.

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وقال إن “القضاء على الأسطول سيجعل نقل القوات والمعدات عن طريق البحر أكثر صعوبة، وتدمير القوة البحرية يعني أيضا إخراج فوج الطيران التابع لأسطول البحر الأسود”.

وأسطول البحر الأسود أكبر بكثير من البحرية الأوكرانية ومصدر فخر وطني.

الضربة المستهدفة

وقد يختار حلف شمال الأطلسي “الناتو” أيضا الرد بضربة تقليدية موجهة ضد سفينة تابعة للبحرية الروسية أو بحملة مستهدفة ضد القوات الجوية الروسية.

وقالت ماري جلانتز، من معهد السلام الأمريكي، إن “الغرب يمكنه أيضا القضاء على الوحدات الروسية المسؤولة عن استخدام الأسلحة النووية”.

وحذرت جلانتز قائلة: “ يجب أن تظهر الولايات المتحدة للعالم أنها جادة في الدفاع عن الدول التي تتخلى عن تطوير واستخدام الأسلحة النووية'.

تشديد العقوبات

وفرض الغرب بالفعل سلسلة من العقوبات على روسيا ردا على الحرب الأوكرانية.

ويمكن تشديد العقوبات في حالة توجيه ضربة نووية لضرب الاقتصاد الروسي بشدة.

والأسبوع الماضي، استجابت بريطانيا وأمريكا على الفور لتحرك بوتين لضم المناطق الأوكرانية بموجة من العقوبات الجديدة.

لكن جلانتز قالت: “هذا الرد لا يختلف كثيرا عن الأنشطة الحالية ولن يسلط الضوء بشكل ملحوظ على الفرق بين العدوان الروسي التقليدي والنووي”.

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