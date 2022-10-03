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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تكبدت خسائر فادحة.. فشل هجوم أوكرانيا المضاد في خيرسون

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال نائب رئيس الإدارة المحلية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، إنه تم إحباط محاولات القوات الأوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية في المنطقة.

وفي تغريدة على “تلجرام”، قال ستريموسوف، إن “كل شيء تحت السيطرة في اتجاه نيكولاييف، على الرغم من جهود كييف لاستعادة المنطقة”.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تقدمت جنوبا على طول نهر دنيبر إلى قرية دودتشاني قبل أن “تتلقى ضربات” من القوات الجوية الروسية.

واعترف المسؤول بأن الأوكرانيين كانوا قادرين على التقدم قليلا، لكنه أشار إلى أن أنظمة الدفاع في المنطقة تعمل وأنه “في الوقت الحالي، الوضع تحت السيطرة الكاملة”.

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واختتم ستريموسوف كلمته بحث الناس على عدم الاستسلام للذعر بسبب ما يسمعونه ويقرأونه على وسائل التواصل الاجتماعي، “هذه ليس خاركيف، هذه ليس ليمان، نحن نتمسك بالأراضي”.

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كما أكدت وزارة الدفاع الروسية صد الهجوم، مشيرة إلى أنه تم القضاء على أكثر من 400 جندي أوكراني و43 دبابة و89 وحدة من المعدات العسكرية الخاصة في منطقة نيكولاييف-كريفوي روج.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي شنت فيه قوات كييف هجمات واسعة النطاق على طول عدة نقاط اشتباك مع روسيا. 

واضطرت القوات الروسية، يوم السبت، إلى الانسحاب من مواقعها الدفاعية في بلدة ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية بعد أن كادت تطوقها القوات الأوكرانية، التي جلبت احتياطياتها ووصلت إلى “تفوق كبير في الرجال والعتاد”.

روسيا أوكرانيا الدفاع الروسية خيرسون روسيا وأوكرانيا نيكولاييف

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