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رئيس التحرير
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ثقافة

القومي للترجمة يطلق جوائز سنوية بأسماء عصفور وحمدان وموسى

المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة

أطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي 5 جوائز جديدة.

وفي تصريح للدكتورة كرمة سامي مديرة المركز القومي للترجمة:”إن الهدف من تطوير هيكل الجوائز السابق بالمركز واستحداث جوائز جديدة يأتي استجابة لملاحظات إدارة التدريب والجوائز عبر السنوات الماضية وتقييمها لجوائز المركز.

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وفي إطار الدور المحوري الذي يقوم به المركز القومي للترجمة في دفع حركة الترجمة من اللغة العربية وإليها وحرصه على فتح آفاق الأعمال التي يتقدم بها المترجمون لجوائز المركز، وذلك بإتاحة المجال أمام جميع المترجمين للمشاركة بترجماتهم في مجالات معرفية متنوعة، وكذلك سعيًا نحو تشجيع الشباب ودعمهم عبر تخصيص ثلاث جوائز لهم ومن ثم قام المركز بتطوير هيكل جوائزه كالتالي:

‎تخصيص جائزة “رفاعة الطهطاوي للترجمة ” للتكريم عن مجمل الأعمال حيث تُمنح لأحد كبار المترجمين تقديرًا لإسهامه في نقل وترجمة الأعمال التي شكلت نقلة معرفية وثقافية في المكتبة العربية، وجهوده في مجال الترجمة، وتبلغ قيمتها مائة ألف جنيه.

‎كما تم استحداث أربع جوائز جديدة، تبلغ قيمة كل جائزة “خمسون ألف جنيه”، تُمنح للأعمال المترجمة الأكثر تميزًا في المجالات التالية: 

“الأدب والدراسات النقدية” باسم “جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الأدب والدراسات النقدية”ويأتي اختيار اسم المفكر الكبير الراحل جابر عصفور تقديرًا لمسيرته العلمية والثقافية ودوره الريادي في إثراء الحياة الثقافية المصرية والعربية وأيضًا عرفانًا بجهوده في تأسيس المركز القومي للترجمة.

الجائزة الثانية “الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية”باسم “جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية”،وجاء اختيار اسم العالم الكبير جمال حمدان لكونه أحد أهم أعلام الجغرافيا في القرن العشرين،الجائزة الثالثة”الثقافة العلمية وتبسيط العلوم”باسم “جائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم”وذلك للاحتفاء بأول عالمة ذرة مصرية.

‎كما تم تخصيص ثلاث جوائز تُمنح للمترجمين الشباب، بالقيم التالية (المركز الأول: خمسة وعشرون ألف جنيه، المركز الثاني: خمسة عشر ألف جنيه، المركز الثالث: عشرة آلاف جنيه)وذلك بدلًا من جائزة واحدة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المترجمين الشباب للتقدم وزيادة فرص المتميزين منهم في الفوز وأيضًا تعديل شرط السن إلى أربعين عامًا.

‎جدير بالذكر أن جوائز المركز السابقة كانت ثلاث جوائز: جائزة رفاعة والتي كانت تمنح للفائزين في جميع المجالات، وجائزة الترجمة العلمية، وجائزة الشباب، ويطمح المركز القومي للترجمة عبر تقديم هذه المجموعة من الجوائز إلى استمرار دوره الرائد في تكريم المترجمين وتقدير دورهم الحيوي في نقل ثقافات العالم الآخر بالإضافة إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات الثقافية ودور النشر على الاهتمام بالترجمة إلى اللغة العربية في مجالات معرفية مختلفة، لإثراء المكتبة العربية والنهوض بالفكر والثقافة والتعريب، من خلال التأكيد على معايير جودة الترجمة ودقتها وأيضًا القيمة المعرفية والفكرية المضافة.

و‎تستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز، إدارة التدريب والجوائز، على العنوان التالي: (المركز القومي للترجمة، شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة) أو بالبريد، اعتبارًا من 4/10/2022 حتى 15/11/2022، يوميا من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً، ما عدا يومي الجمعة والسبت، ولن يلتفت للأعمال والترشيحات الواردة بعد هذا التاريخ.

القومي للترجمة الثقافة ساعة اجتماع ثقافة المركز القومي للترجمة جابر عصفور الدكتورة كرمة سامي اللغة العربية

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