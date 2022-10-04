عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 :شراء سيارة

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

تشير توقعات برج الميزان اليوم، إلى أنه يمكن لأطفالك الانتقال إلى الخارج اليوم لمتابعة دراساتهم العليا.

وإليك توقعات برج الميزان اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

txt

متصدقهمش.. 3 مواليد أبراج تتأخر دائما عن مواعيدهم| صاحبك منهم؟

txt

3 مواليد أبراج مهووسون بالنظافة .. العذراء الأبرز

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

من المرجح أن يدخل أولئك الذين يعانون من مشاكل طبية في مرحلة صحية من حياتهم، قد تميل إلى إنفاق الأموال على تحسين وسائل الراحة الخاصة بك وفي نفس الوقت ترقب النفقات الزائدة، يشار إلى شراء عقار أو سيارة جديدة.

توقعات برج الميزان مهنيا

من المتوقع أن تتحسن علاقتك مع المديرين لديك وقد تتلقى دعمًا قويًا منهم لأداء واجباتك.

توقعات برج الميزان صحيا

قد يجعلك القلق غير الضروري بشأن صحتك في الواقع مريضًا، بدلاً من ذلك احتفظ بنظرة إيجابية ولا تسمح للمشاكل الجسدية بأن تعيق التقدم / التطور.

توقعات برج الميزان عاطفيا

من المرجح أن تتحسن علاقة سكان الميزان مع شركائهم بمرور الوقت والاهتمام.

توقعات برج الميزان خلال الأيام المقبلة

قد لا يوافق أفراد عائلتك على نقلك ويدمرون الأجواء المنزلية الهادئة بآرائهم القوية. 

برج الميزان توقعات برج الميزان توقعات برج الميزان صحيا توقعات برج الميزان مهنيا برج الميزان وحظك اليوم حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

الأرصاد توجه رسالة هامة لأسر طلاب المدارس

موضوعات متعلقة

متصدقهمش.. 3 مواليد أبراج تتأخر دائما عن مواعيدهم| صاحبك منهم؟

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : تخلص من التوتر

برج الجوزاء.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : احتفال عائلي

برج الثور.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : اتعلم لغة جديدة

برج الحمل.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : اتبع نظام غذائي

برج العذراء يودع العزوبية.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022

برج الأسد.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : تحقق ما تريده

برج الميزان.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : خليك متواضع

ترشيحاتنا

استعدادا لمؤتمر COP27.. لقاءات مكثفة لوزيرالخارجية مع مسئولي الدول الفاعلة بالعمل المناخي

برج الجدي.. حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 : زواج ثاني

ماذا حدث في العالم يوم مولد النبي ؟ أضاءت الظلمات وتنكست الأصنام

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 : غيرة من هؤلاء

موجز السوشيال ميديا.. البرازيلي لوسينهو في الأهلي خلال 48 ساعة.. وهاشتاج الحذاء الذهبي يشعل تويتر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز مواد غذائية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من التين البرشومي

بنصف ملعقة ملح.. طرق منزلية للتخلص من حساسية الأنف

أبرزهم سلمي أبو ضيف.. نجمات تألقن بالريش خلال الأسبوع

مشهد مؤلم ..منة تلحق بـ ملك في الجنة بالسقوط من الدور الثالث بالمدرسة

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ