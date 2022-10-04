ضبط عاطل بأسوان بحوزته سلاحا ومواد مخدرة

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان من إلقاء القبض على عاطل بحوزته كمية من المخدرات وسلاح ناري.

وكان قد تلقي اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية العقيد محمد الدخيلي رئيس فرع مكتب مخدرات أسوان، تفيد بقيام عاطل بتخزين كمية كبير من المخدرات.

وتمكن رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو من القبض علي عاطل يدعي "د، ز" ويبلغ من العمر 25 عامًا، وبحيازته 10 لفافات من نبات البانجو، و4 طرب حشيش، وبندقية آلية، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض علي النيابة المختصة لإتخاذ اللازم.

إصابات متفرقة

وكان قد تعرض شخصين لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين مساء الإثنين بقرية سلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان.

وكان قد تلقى اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم أمبو شمال المحافظة بورود بلاغ من المستشفى التابعة لدائرة المركز باستقبال شخصين مصابين أثر حادث تصادم بين سيارتين بقرية سلوا بحرى.

وانتقلت الجهات المختصة إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق حول الواقعة وتبين أن المصابين هم كلاً من يوسف.ش.م ٣١ سنة، والذى أصيب بقطع بالوجه وكدمات متفرق بالجسم، ويوسف. ع. م، والذى أصيب باشتباه كسر بكاحل اليد اليمنى، ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهما بواسطه الفريق الطبي بمستشفى كوم أمبو المركزى.

كما توجهت القيادات الأمنية بمركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إلى مكان الحادث لمعاينته، ورفع أثاره من الطريق وحل مشكلة المياه التي تسربت من سيارة الإطفاء إثر الحادث، لتسيير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

ضبطيات متنوعة

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من القبض على 3 أشخاص، وبحوزتهم كمية من الأسلحة المتعددة والذخيرة والمعدات الثقيلة، وذلك بهدف الاتجار فيها بطرق غير مشروعة.

وترجع التفاصيل إلى تلقي اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بورود معلومات سرية إلى ضباط مباحث بالمديرية تفيد بوجود 3 عناصر إجرامية شمال المحافظة بحيازتهم كميات كبيرة من البنادق الآلية والأسلحة النارية والثقيلة والمتعددة حيث إنهم تخصصوا في الاتجار فيها وبيعها بشكل غير قانوني.