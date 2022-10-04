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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة في عيار 21 .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء|فيديو

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن  أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 - 10 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

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الذهب يتراجع .. 18 جنيها انخفاضا في سعر الجرام

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الذهب يتراجع 46 جنيها خلال أسبوع

 

 أسعار الذهب اليوم في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 926 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1080 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1234 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8640 جنيها.

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.

أسعار الذهب 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو الدول العربية.

اسعار الذهب قناة صدي البلد برنامج صباح البلد المعدن الأصفر الزواج

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