بالصور.. نرصد انتظام اليوم الدراسي داخل مدرسة الحلمية بوسط القاهرة

انتظمت الدراسة اليوم، الثلاثاء، داخل مدارس وسط القاهرة، وفي هذا التقرير ينشر موقع “صدى البلد” صورا ترصد أجواء اليوم الدراسي في مدرسة الحلمية الجديدة الابتدائية التابعة لإدارة وسط القاهرة التعليمية.

وكانت المدارس على مستوى الجمهورية استقبلت الطلاب لبدء يوم دراسي جديد بحالة من النشاط والالتزام.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن نسب الحضور في المدارس مرتفعة، حيث التزم الطلاب والمعلمون بالحضور.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة منتظمة وهناك التزام بطابور الصباح وتحية العلم المصري في جميع مدارس الجمهورية.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أدلى بعدد من التصريحات الهامة خلال أول 48 ساعة من بدء الدراسة في المدارس في أول عام دراسي يمر عليه وهو في منصب وزير التربية والتعليم.

وفي هذا التقرير، يرصد موقع “صدى البلد” أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم في أول 48 ساعة دراسة:

أولياء الأمور شركاء للوزارة في العملية التعليمية.

الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل.

نسعى لاسترجاع دور المدرسة التربوي واكتشاف المواهب وتنميتها.

أصدرت توجيهات لقيادات التعليم في المحافظات بتذليل جميع الصعوبات أمام الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

سيتم تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب.

لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه.

لن أترك أي مدرسة على مستوى الجمهورية تعاني من مشكلة.

لن أقبل بأي تجاوزات أو أخطاء تعيق انتظام العملية التعليمية.

وجهت بضرورة البدء في عمل توعية طلابية لنشر الوعي الطلابي نحو التغير المناخي تزامنا مع تنظيم مصر للمؤتمر العالمي للتغيرات المناخية بشرم الشيخ “cop27”، والذي تشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمعرض كبير.

لا بد من زيادة الوعي لدى طلاب المدارس بالمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والمشروعات القومية الجاري العمل بها لزيادة ودعم روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

الوزارة اتخذت خطوات عملية لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال الاستفادة بالقنوات المدرسية والمنصات التعليمية وتخصيص فترات مشاهدة داخل الفصل.

فيما يخص تطبيق يوم الأنشطة بالمدارس، سيتم تطبيق الفكرة في ما لا يقل عن 25% من المدارس بالإدارات كمرحلة أولى وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي على مدار العام الدراسي على بقية المدارس في كل إدارة.

أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالبة "م. م. م"، والتي توفيت في واقعة انهيار سياج خرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية.

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظام الدراسة في المدارس اليوم