عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. نرصد انتظام اليوم الدراسي داخل مدرسة الحلمية بوسط القاهرة

انتظام الدراسة في
انتظام الدراسة في المدارس اليوم

انتظمت الدراسة اليوم، الثلاثاء، داخل مدارس وسط القاهرة، وفي هذا التقرير ينشر موقع “صدى البلد” صورا ترصد أجواء اليوم الدراسي في مدرسة الحلمية الجديدة الابتدائية التابعة لإدارة وسط القاهرة التعليمية. 

وكانت المدارس على مستوى الجمهورية استقبلت الطلاب لبدء يوم دراسي جديد بحالة من النشاط والالتزام.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن نسب الحضور في المدارس مرتفعة، حيث التزم الطلاب والمعلمون بالحضور. 

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة منتظمة وهناك التزام بطابور الصباح وتحية العلم المصري في جميع مدارس الجمهورية.

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أدلى بعدد من التصريحات الهامة خلال أول 48 ساعة من بدء الدراسة في المدارس في أول عام دراسي يمر عليه وهو في منصب وزير التربية والتعليم.

وفي هذا التقرير، يرصد موقع “صدى البلد” أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم في أول 48 ساعة دراسة:

  • أولياء الأمور شركاء للوزارة في العملية التعليمية.

 

  • الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل.

 

  • نسعى لاسترجاع دور المدرسة التربوي واكتشاف المواهب وتنميتها.

 

  • أصدرت توجيهات لقيادات التعليم في المحافظات بتذليل جميع الصعوبات أمام الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

 

  • سيتم تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب.

 

  • لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه.

 

  • لن أترك أي مدرسة على مستوى الجمهورية تعاني من مشكلة.

 

  • لن أقبل بأي تجاوزات أو أخطاء تعيق انتظام العملية التعليمية.

 

  • وجهت بضرورة البدء في عمل توعية طلابية لنشر الوعي الطلابي نحو التغير المناخي تزامنا مع تنظيم مصر للمؤتمر العالمي للتغيرات المناخية بشرم الشيخ “cop27”، والذي تشارك فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمعرض كبير.

 

  • لا بد من زيادة الوعي لدى طلاب المدارس بالمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والمشروعات القومية الجاري العمل بها لزيادة ودعم روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

 

  • الوزارة اتخذت خطوات عملية لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال الاستفادة بالقنوات المدرسية والمنصات التعليمية وتخصيص فترات مشاهدة داخل الفصل.

 

  • فيما يخص تطبيق يوم الأنشطة بالمدارس، سيتم تطبيق الفكرة في ما لا يقل عن 25% من المدارس بالإدارات كمرحلة أولى وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي على مدار العام الدراسي على بقية المدارس في كل إدارة.

 

  • أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالبة "م. م. م"، والتي توفيت في واقعة انهيار سياج خرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية.

 

انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
انتظام الدراسة في المدارس اليوم
الدراسة اليوم الدراسى القاهرة يوم دراسي التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

سودانية أبلغت عنه.. سائق السويس المخمور قاد السيارة وبجانبه أمين شرطة

المصائب لا تأتي فرادى.. تفاصيل مصرع معلمة وإصابة 14 بينهن 3 شقيقات

لمدة 5 مواسم.. الزمالك يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

حان وقت الشراء| انخفاض حاد فى أسعار الذهب.. وعيار 21 فرصة

لسه سايب مراته قريب.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد

ترشيحاتنا

الاتحاد الروسي يصادق على ضم 4 مناطق أوكرانية بالإجماع

اجتاز الكشف الطبي.. سامسون أكينولا يظهر في تدريبات الزمالك اليوم

سنضمن أعمالا مشرفة.. إنعام محمد علي: مشروع المصري إنجاز كبير وسيفيد الفن

بكرا تشوفوا.. السيسي لشعب مصر: فلتكتبوا لأنفسكم تاريخا جديدا من المجد

السيسي: دفعنا وبندفع تمن كبير عشان خاطر بلدنا.. ولازم نخلي بالنا منها

بعد 5 سنوات من الحزن على نجلها.. تفاصيل وفاة المذيعة ماجدة عاصم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الألماس والذهب.. سعر خيالي لـ ساعة أمال ماهر .. شاهد

المصائب لا تأتي فرادى.. تفاصيل مصرع معلمة وإصابة 14 بينهن 3 شقيقات

النسر موجود ولا هيتشال.. التفاصيل الكاملة لتغيير شعار النادي الأهلي

طبيب يكشف مفاجأة عن أدوار البرد المنتشرة هذه الأيام

فيديو

تراجع الدولار عالميا وانخفاض حاد في أسعار الذهب

بفستان أبيض أنيق.. شيرين عبد الوهاب فى احتفالات نصر أكتوبرI فيديو

الراجل بيبقي لطيف أوي في الحرام.. أبرز تصريحات هبة قطب| فيديو جراف

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ