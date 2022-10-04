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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يتراجع.. وصعود جنوني لـ الذهب في الأسواق العالمية

انهيار الدولار وصعود
انهيار الدولار وصعود جنوني لـ الذهب عالمياً

تراجع الدولار اليوم الثلاثاء مع توقف عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن الارتفاع بعد موجة من الزيادات، الأمر الذي أتاح فرصة لأسواق الأسهم وساعد اليورو والجنيه الإسترليني على التقاط الأنفاس والتعافي بعد تسجيل أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

وكان الدولار الأسترالي أيضاً لافتاً للأنظار، إذ انخفض 1% بعدما فاجأ البنك المركزي في البلاد الأسواق برفع أسعار الفائدة بأقل من المتوقع، قبل أن يتعافى ويلحق بموجة التعافي الواسعة.

وارتفع اليورو بنسبة 0.5% إلى 0.9876 دولار بعدما وصل لأدنى مستوى في 20 عاماً عند 0.9528 دولار في 26 سبتمبر ، كما صعد الجنيه الإسترليني 0.6% إلى 1.1390 دولار، بعدما بلغ أدنى مستوى له على الإطلاق عند 1.0327 دولار في اليوم نفسه.


وسجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل عشر سنوات 3.5677%، بانخفاض حاد عن الأسبوع الماضي عندما ارتفع لفترة وجيزة فوق الأربعة بالمئة.

كانت الارتفاعات الأخيرة في عوائد السندات الأمريكية إلى جانب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بقوة من بين العوامل وراء المكاسب التي حققها الدولار في الآونة الأخيرة.

وفي آسيا، سجل الدولار تغييراً طفيفاً مقابل الين، إذ وصل إلى 144.7 ليظل دون 145 يناً التي تجاوزها لفترة وجيزة أمس للمرة الأولى منذ تدخل السلطات اليابانية لدعم عملتها في 22 سبتمبر أيلول.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.15%إلى 0.6525 دولار.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوى منذ 3 أسابيع اليوم الثلاثاء، محفزة جميع المعادن النفيسة على تحقيق مكاسب، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مجدداً بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ أعوام، مما أعاد الجاذبية للمعدن النفيس الذي لا يحقق عائداً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.5% إلى 1707.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:25 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ 13 سبتمبرعند 1710.39 دولار.


وهبط مؤشر الدولار 0.5%، مما جعل الذهب أقل كُلفة للمشترين في الخارج، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 20.96 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق من المعاملات أعلى مستوى منذ يونيو.

وقفز سعر البلاديوم بما يصل إلى 4.2% قبل أن يسجل صعوداً 3.3% في أحدث التعاملات إلى 2294.79 دولار، وصعد البلاتين 1.2% إلى 912.85 دولار للأوقية.

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