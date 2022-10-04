لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات.. إحالة العاملين بأربعة مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

تابعت لجنة من مديرية الشباب والرياضة في محافظة القليوبية عددا من مراكز الشباب في المحافظة حيث قامت اللجنة التي رأسها محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية بمتابعة مقر إدارة شباب الخانكة وبعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارتي الخانكة وشبين القناطر.

قالت مديرية الشباب والرياضة في بيان لها انه تم التفتيش على مراكز شباب القلج وعرب جهينة وعرب الصوالحة وعرب العليقات البحرية والخانكة والأمل وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

أما مركز شباب 23 يوليو ووادي النيل فتبين انهما مفتوحين ويمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهما، كما شملت المتابعة مركز شباب مزرعة الجبل الأصفر وعرب الاربعيين والذي تبين أنهم مغلقين في أوقات العمل الرسمية ومتابعة مقر إدارة شباب الخانكة وتبين حسن وجديه سير العمل بالإدارة وانتظام العاملين بها.

كما تم متابعة الأعمال الخاصة بإنشاء الملعب الكبير بمركز شباب عرب الصوالحة وترميم مقر عرب جهينة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأوصت اللجنة، بتعليق علم الجمهورية أعلى مقرات مراكز الشباب تزامنًا بالاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد وقرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.