عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرجة فيلم صاحبتي: شارك في آخر لحظة بمهرجان فينيسيا.. ومش مصدقة نفسى

فيلم صاحبتي
فيلم صاحبتي

قالت المخرجة والمؤلفة كوثر يونس، مخرجة فيلم المصري "صاحبتي" المشارك في مهرجان فينسيا، إنها قررت عمل فيلم قصير خلال فترة الحجر لـ جائحة كورونا، مضيفة: التحدي الذي واجهني في الفيلم هو مدى قدرتي على خلق عالم مختلف وتحدي الأنماط الثابتة للشباب في المجتمع، رغم أنني أستمد أعمالي من الواقع ومن خلال رؤية للأحداث.

txt

صاحبتي ماتت من الحسد.. هذه هي صديقة بسمة وهبة وتلك قصة وفاتها

وأضافت كوثر يونس، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر فضائية القاهرة والناس، مساء الثلاثاء: تعودت أن تكون أفلامي قائمة على أحداث ووقائع حقيقية حدثت لي، ولكن فيلم صاحبتي بدأ بشكل خيالي، متابعة: قضينا وقت طويل جدًا في اختيار الممثلين وكنت بدور على بنت للبطولة بمواصفات معينة، وعندنا أزمة إنتاج في مصر، وكنت محظوظة بمنتج الفيلم الذي لم يكن العائد المادي هو هدفه الوحيد.

واستكملت  المخرجة والمؤلفة كوثر يونس، مخرجة فيلم المصري "صاحبتي" المشارك في مهرجان فينسيا، أن : "لما وصلني الإيميل من مهرجان فينيسيا يوم عيد ميلادي ومكنتش مصدقة نفسي، ومكنتش منتظرة مشاركة فيلم صاحبتي، وفيلم صاحبتي تقدم للمهرجان في أخر لحظة".

كوثر يونس فيلم المصري صاحبتي مهرجان فينسيا كورونا حديث القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

الكرتونة بـ200 جنيه.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار البيض

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وجلاسكو رينجرز في دوري أبطال أوروبا

من ملجأ سري.. بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية في أوكرانيا

متشتروش العربية دي.. تحذير من رئيس رابطة تجار السيارات | تفاصيل

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان 0-1 في دوري أبطال أوروبا

موضوعات متعلقة

المخرجة كوثر يونس تمثل مصر في مهرجان فينيسيا بفيلم "صاحبتي"

ترشيحاتنا

محمد صلاح رجل مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا

تبدأ من 276 ألف جنيه .. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري |صور

دعاء قضاء الدين قبل النوم.. وكلمات تفتح الأبواب المغلقة

تحذير: تناول الخبز والأرز الأبيض يضر القلب| دراسة تكشف التفاصيل

25 محاولة لإنعاش القلب.. دعوات الشفاء لبطلة مصر في الترايثلون تغزو السوشيال ميديا

هدم أم ترميم..تقرير السلامة الإنشائية يحسم مصير مدرسة المعتمدية في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملاك الموت يحلق فوق المدارس.. 6 حوادث ترعب المصريين خلال 72 ساعة

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل أكلة من نوعين بروتين

شبه بعض..فساتين هبة مجدي و ميس حمدان تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

بعد القصاص.. والدة ضحية الخادمة الإثيوبية بالسعودية: سأتذكرك طوال حياتي ياطفلتي

فيديو

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

تفاصيل آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

إجراءات عاجلة من التعليم بعد تكرار وقوع الحوادث .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ