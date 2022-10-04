مخرجة فيلم صاحبتي: شارك في آخر لحظة بمهرجان فينيسيا.. ومش مصدقة نفسى

قالت المخرجة والمؤلفة كوثر يونس، مخرجة فيلم المصري "صاحبتي" المشارك في مهرجان فينسيا، إنها قررت عمل فيلم قصير خلال فترة الحجر لـ جائحة كورونا، مضيفة: التحدي الذي واجهني في الفيلم هو مدى قدرتي على خلق عالم مختلف وتحدي الأنماط الثابتة للشباب في المجتمع، رغم أنني أستمد أعمالي من الواقع ومن خلال رؤية للأحداث.

وأضافت كوثر يونس، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر فضائية القاهرة والناس، مساء الثلاثاء: تعودت أن تكون أفلامي قائمة على أحداث ووقائع حقيقية حدثت لي، ولكن فيلم صاحبتي بدأ بشكل خيالي، متابعة: قضينا وقت طويل جدًا في اختيار الممثلين وكنت بدور على بنت للبطولة بمواصفات معينة، وعندنا أزمة إنتاج في مصر، وكنت محظوظة بمنتج الفيلم الذي لم يكن العائد المادي هو هدفه الوحيد.

واستكملت المخرجة والمؤلفة كوثر يونس، مخرجة فيلم المصري "صاحبتي" المشارك في مهرجان فينسيا، أن : "لما وصلني الإيميل من مهرجان فينيسيا يوم عيد ميلادي ومكنتش مصدقة نفسي، ومكنتش منتظرة مشاركة فيلم صاحبتي، وفيلم صاحبتي تقدم للمهرجان في أخر لحظة".