عائشة بن أحمد تشارك كواليس وعد إبليس مع فتحي عبد الوهاب.. شاهد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت عائشة بن أحمد من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "وعد ابليس" برفقة الفنان فتحي عبد الوهاب.

وتشارك الفنانة التونسية عائشة بن أحمد فى بطولة مسلسل "وعد إبليس"، وتصدرت الحلقات الأولى من مسلسل "وعد إبليس"، تريند مصر، عبر منصة "شاهد vip"، حيث يقوم ببطولة العمل النجوم عمرو يوسف وعائشة بن أحمد ومريم الخشت، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.

مع بداية عرضه، أثار المسلسل تفاعلا كبيرًا بين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد ردود فعل إيجابية عديدة بسبب تصاعد الأحداث، وهو ما عبّرت عائشة بن أحمد عن سعادتها به، خاصة بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية، موجهة رسالة للجمهور بأن هناك أحداثًا أقوى ومليئة بالمفاجآت في الحلقات المقبلة.