أسعار الخضراوات والفاكهة.. استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأربعاء 5-10-2022، على نفس أسعار بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة، وأسعار الدواجن والبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 5-10-2022، وفقا لما أُعلن في سوق العبور خلال آخر تحديث للأسعار به.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 5.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 4 جنيهات، وبلغ سعر الكوسة 5.5 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 15 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الخضروات والفاكهة

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 3.5 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض بـ 4.5 جنيه ، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 5.5 جنيه، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 5.5 جنيه، والألوان بـ 10 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 3.5 جنيه .

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 5 جنيهات، أما البامية فوصل سعر الكيلو منها إلى 20 جنيهًا، والثوم بـ 11 جنيهًا، واللفت بـ2.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر الخس إلى 15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء

أسعار الفاكهة.. وصل سعر البرتقال البلدي إلى 5 جنيهات، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 9 جنيهات ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 29 جنيهًا، والتفاح المصري 10 جنيهات للكيلو، ووصل سعر العنب البناتي الأصفر إلى 8 جنيهات للكيلو، والعنب البناتي الأحمر إلى 8 جنيهات.



سعر الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة .. كما وصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 9 جنيهات، والبلح السماني إلى 4.5 جنيه للكيلو، والكانتلوب يسجل 8 جنيهات.

وسجل البطيخ وزن (8 إلى 10 كيلو) 35 جنيهًا، كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 25 جنيها للكيلو، بينما سجل النكترين المستورد 25 جنيها للكيلو، والبرقوق المستورد وصل إلى 22 جنيهًا للكيلو، ووصل الأناناس إلى 35 جنيهًا للكيلو.



أسعار الفاكهة اليوم

سجّلت المانجو العويس 22 جنيهًا للكيلو، والمانجو الزبدية 13 جنيها للكيلو، ووصلت المانجو البلدي إلى 9 جنيهات للكيلو، وسجلت المانجو الفص 30 جنيهًا للكيلو.