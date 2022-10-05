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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا كورولا موديل 2023 تظهر لأول مرة |شاهد

سيارة تويوتا كورولا
سيارة تويوتا كورولا موديل 2023

كشفت شركة تويوتا عن إنتاج إصدارها تويوتا كورولا موديل 2023 في اليابان والتي ظهر منها الجيل الأول في عام 2018 ، وحصل الطراز الجديد موديل 2023 من كورولا علي لمسات وتقنيات حديثة لزيادة مظهرها الجمالي ، بالإضافة إلي حدوث تعديلات علي الشبك الأمامي ، وتزويدها بأضواء LED بشكل جديد ، وسيختلف شكل سيارة تويوتا كورولا اليابان عن السيارات التي ستظهر في الأسواق الأخرى .
   

سيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تأتي سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمزيد من التقنيات المحدثة التي تساعد السائق على في قيادة السيارة ومنها ، شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.5 بوصة ، ونظام أبل كار بلاي اللاسلكي ، وحساسات خاصة للركن الأمامي والخلفي ، ونظام توجيه وكبح أوتوماتيك .

 

سيارة تويوتا كورولا موديل 2023

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سيارة تويوتا كورولا موديل 2023

وقدمت سيارات تويوتا كورولا السابقة بمحرك 3 أسطوانات ، و 4 أسطوانات سعة 1800 سي سي  ، ومحرك 4 أسطوانات سعة 2000 سي سي ، وحتي الأن لم تعلن شركة تويوتا عن أداء محرك سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 .

سيارة تويوتا كورولا موديل 2023

وهناك إشارة إلي أن سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 ستحصل علي محرك هايبرد في بعض الفئات، ولم تذكر الشركة أي أرقام عن الأداء المحدث.

سيارة تويوتا كورولا موديل 2023

وفي ذلك السياق اختتم شركة تويوتا مصرحة “بأن سيارتها كورولا الجديدة موديل 2023 ستحصل علي تعديلات في أداء المحرك البنزين المتوافر في الفئات الأخرى”.
 

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