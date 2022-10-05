دايت المشاهير.. 8 نجمات يكشفن عن أسرار غير متوقعه لخسارة الوزن| شاهد

حلم أي فتاة أو سيدة هو الوصول الي قوام مثالي ورشيق وجذاب ، لذلك تبحث المرأة دائما عن كل ما يساعدها في فقدان اي زيادة في الوزن , لتظل دائما جميلة وانيقة، اما الفنانات والمشاهير فهم الفئة الاكثر في البحث دائما عن الرشاقة ،يستخدمون انظمة غذائية قاسية ، ويذهبون الي اشهر اطباء التخسيس ، وعادة ما يشارك هؤلاء الفنانات جمهورهم انظمة الرجيم التي تأتي معمهم بنتيجة ايجابية ، لكي يستفيدوا منها..

نقدم بعض انظمة الدايت التي اتبعها بعض المشاهير وحققت معهم نتائج مبهرة ، ونشروها عبر صفحاتهم علي السوشيال ميديا .

ايتن عامر

الفنانة أيتن عامر هي ام طفلين، وبعد كل تجربة حمل وولادة كانت تكتسب كثير من الوزن، لكنها أعلنت من خلال حسابها الرسمي على انستجرام عن الرجيم الذي يساعدها لاستعادة وزنها الطبيعي، وكشفت أنها تمكنت من خسارة 25 كيلو جرام خلال 3 أشهر فقط.. وهذا الرجيم هو :

الافطار :

يمكنكِ الاختيار بين 3 وجبات

1- 4 ملاعق فول بدون أي دهون

2- 2 بيضة مسلوقة

3- قطعة من الجبن القريش مع ½ رغيب خبز مصري أو رغيف من الخبز المجهز من الردة أو الحبوب الكاملة، كذلك، يمكنكِ تناول كوب من الشاي مع الحليب أو النسكافية أو أي مشروب بدون سكر (يمكن إضافة سكر الدايت).

الغداء:

يمكنكِ الاختيار أيضًا بين أكثر من صنف

1- 3 ملاعق من نشويات مطبوخة (أرز أو معكرونة بالزيت أو السمن)

2- 9 ملاعق من نشويات مسلوقة مع كمية مفتوحة من الخضروات المطهوة على البخار، أو مسلوقة أو مشوية، ومع شريحة لحم أو دجاج مشوي أو مسلوق منزوع الدسم. ( لا مانع من تناول الأسماك ولكن بطريقة الشوي أيضًا).

العشاء:

3 ثمرات فاكهة مع كوب من الزبادي وعصرة ليمون..

و حددت أيتن 5 أنواع من الفاكهة ممنوعة طوال فترة الرجيم، وهم: العنب، البلح، التين، الموز، والمانجو.

وجبة خفيفة: لا مانع من تناول وجبة خفيفة عبارة عن كوب من الفشار أو الشيبس المجهز في الفرن.

نصحت أيتن بتناول مشروبات طبيعية تساعد على حرق الدهون، مثل الزنجبيل، القهوة الخضراء، الشاي الأخضر، وأي مشروب طبيعي دون إضافة سكر

ونصحت بممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميًا سواء من خلال المشي أو أي رياضة تفضلينها ..

رضوي الشربيني

اما الاعلامية رضوى الشربيني فقد قدمت نصائح حول النظام الغذائي الذي اتبعته حتى خسرت وزنها الزائد بشكل سريع وصحي , لكي يتسفيد متابيعها من هذا الدايت , وتفقدوا 4 كيلو جرامات في الأسبوع الأول فقط , وهذا الدايت كالتالي :

أولاً: وجبة الفطور

نصف رغيف خبز مع إحدى الخيارات التالية:

• 4 ملاعق كبيرة فول بدون زيت أو سمن

• بيضة مسلوقة أو أومليت محضرة بملعقة زيت واحدة

• جبن قريش بدون ملح مع طبق سلطة

• شريحتا جبن شيدر مع طبق سلطة

ثانياً: وجبة الغداء

طبق سلطة مع مع إحدى الخيارات التالية:

• شريحتا لحم مسلوق أو مشوي

• نصف صدر دجاج مسلوق أو مشوي

• 3 شرائح سمك مشوي

• علبتا تونة بدون زيت

• 3 حبات بيض مسلوق

يمكنك تناول وجبة الغداء مع كوب ونصف من المكرونة المسلوقة أو كوب ونصف من الأرز الأسمر أو نصف رغيف خبز.

ثالثاً: وجبة العشاء

إحدى الخيارات التالية:

• 3 ثمرات فاكهه من اختيارك، مثل التفاح، الكيوي والجوافة

• جبن قريش مع طبق سلطة ونصف رغيف خبز

• علبتا زبادي خالٍ من الدسم

• حبتا بيض مسلوق

وقدمت رضوي الشربيني بعض الناصائح لجمهورها :

• تناولي الخيار أو الخسّ قبضة من المكسرات النيئة أو عند الشعور بالجوع خلال النهار

• مارسي الرياضة بشكل مستمر وتناولي 2 إلى 3 لتر من الماء يومياً

• تناولي كوباً من الماء قبل تناول الوجبات بساعة

• تناولي وجبة العشاء قبل النوم بساعتين على الأقلّ

• أتركي فترة 4 و5 ساعات بين الوجبات على الأقلّ

نانسي عجرم

لكي تستمر في اناقتها وجذابيتها تتبع الفنانة نانسي عجرم نظامًا غذائيًا صحّيًا في معظم الأوقات قائم على تناول الخضروات بشكلٍ كبيرٍ , والاكثار من تناول السبانخ والبروكولي والخضراوات الورقية الغنيّة بالكالسيوم والمفيد لصحّة العظام .. كما انها لا تمتنع عن تناول اللحوم بانواعها، لكن تفضّل الحدّ منها.. حين تتناول وجبة لحوم، تتناول في المقابل الوجبات النباتية لبضعة أيّامٍ كطريقةٍ للديتوكس الصحي.. لتحافظ بهذه الطريقة على جهازٍ هضميّ سليم يسمح لها بحرق الدهون بشكلٍ سريعٍ , ولا تحرم نفسها من الحلويات , فهي تتناولها باعتدالٍ وتكثر من تناول الفاكهة في اليوم التالي للتعويض عنها , وتحرص على ممارسة الرياضة يوميًا مثل المشي واليوغا والتمارين المنزلية .

غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" نظامها الغذائي ليستفيد منه متابعيها.. حيث كانت تتبع حمية غذائية قاسية لمدّة يومين فقط , تمنع خلالهم تناول الطعام لمدة يومين وتستبدل الوجبات بمشروبٍ مصنوع من الفاكهة والخضار والبذور, وتساعد هذه المشروبات الجسم على التخلص من السموم المكدّسة فيه، ما يسمح بخسارة الوزن بطريقةٍ أسرع ويخلّص من نفخة البطن.. وهذا النظام الغذائي هو ..

مشروب الافطار

ملعقتان صغيرتان عصير البرتقال + ملعقة كبيرة زيت اللوز + موزة+ كوب توت + ربع كوب سبانخ + ملعقة كبيرة بذور كتان + كوب ماء.

مشروب الغداء:

كوب كرنب + ثمرة خيار واحدة + أربعة أعواد كرفس + نصف عصير برتقالة + نصف ثمرة تفاح أخضر + نصف كوب من حليب اللوز + ملعقة كبيرة زيت جوز الهند + كوب أناناس.

مشروب العشاء:

كوب توت + نصف كوب مانجو + نصف كوب أوراق كرنب + ربع ثمرة أفوكادو + ملعقة صغيرة عصير البرتقال + ملعقة كبيرة بذر الكتان + ربع كوب فلفل ملوّن + كوب ونصف ماء جوز الهند.

مي نور الشريف

من أكثر النجمات اللاتي عملن جاهدا على تخسيس وزنهن الزائد ونجحت بذلك مستعيدة رشاقتها , ثم عادت لتصدم جمهورها برشاقتها .. حيث انها اجتهدت كثيراً لخسارة وزنها فاتبعت نظاماً غذائياً صارماً ومارست الرياضة ونجحت بذلك ليصبح جسمها متناسقاً.

وقالت إنها اتبعت نظامًا غذائيًا قاسيًا، ما جعلها تفقد ما بين 30 إلى 40 كيلو..وهذا النظام يقوم علي

- ممارسة تمارين المقومة بشكل يومي.

- تناول ما يقرب من 4 لترات مياه على مدار اليوم.

- ممارسة رياضة المشي قبل الإفطار

- عدم تناول وجبة العشاء.

- منع تناول السكريات نهائيًا.

- منع تناول أي منتجات أو مشتقات القمح، وتبدله بالأطعمة الصحية

- تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على النشويات.

- الحرص على شرب الأعشاب بكميات كبير، الفرقة والزنجبيل.

ليلى علوي

الفنانة ليلي علوي كانت تعرضت لزيادة كبيرة في اوزن خلال فترة من الفترات , واخذت فترة حتي تسعيد رشاقتها , و قالت انها عانت كثيرا مع "الرجيم" , وتحملت الكثير من اجل استعادة قوامها الرشيق , ووجهت نصيحة لمتابعيها , بان يتبعوا نفس الرجيم الذي كانت تسير عليه , القائم علي تناول الطعام خمس مرات في اليوم، مع شرب كميات كبيرة من المياه ويفضل أن تكون دافئة، مع إضافة شرائح الليمون أو البرتقال، ومراعاة خسارة الوزن ببطء ومن دون تسرّع، حتى يتم تثبيت الوزن الجديد بصورة دائمة وبلا مخاطر على الصحة العامة للجسم.

مي عز الدين

الفنانة مي عز الدين .. من اكثر الفنانات رشاقة , السبب في ذلك يكمن في اتّباع نظام غذائي حاد اسمه " ريجيم اللقيمات " يقوم هذا الريجيم على تناول شبه ملعقتين من الطعام كلّ ساعتين، بشكل منتظم والهدف هو تفعيل عمليّة الأيض في الجسم لحرق الدهون بطريقة أسرع، فضلاً عن تناول الفاكهة.. وهذا الرجيم يعتمد في الأساس على أن يتناول الشخص 3 وجبات أساسية، بينها وجبتان، ولكن هذا العدد يشترط فيه ألّا تتعدى اللقيمات 18 لقمة لكل وجبة، كما يجب أن تكون اللقيمات صغيرة الحجم، أو معتدلة، ويشترط في هذا النظام الغذائي أيضا اختيار وجبات صحية، والبُعد عن الوجبات الجاهزة، أو السريعة المُضرة لكونها غنية بالدهون أو السكريات، ويفضل فيه تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم، الأسماك، البيض، مشتقات الألبان، والبقوليات الكاملة ..

سميه الخشاب

ظهرت القنانة سميةالخشاب وفي وقت شابق فى أكثر من عمل فنى بوزن ممتلئ جدا وانتفاخ أكدت وقتها أنه نتيجة تعاطى الكورتيزون واختفت بعدها لفترة ليست طويلة لتعود بوزن مثالى جدًّا وقالت إنها اعتمدت على نظام غذائى مع طبيب ألماني.. تمكنت معه من فقد اكثر من 20 كيلو في مدة زمنية قصيرة في خطوات بسيطة وهي :

- عدم تناول العشاء لأنه مضر جدا بالصحة كما أنه يساعد الجسم في فقدان 500 جرام في بعض الأحيان

- الإكثار من شرب الماء لأنه يساعد في ازابة الدهون .

- التوقف عن تناول اللحم مع شرب ماء كثير وأداء تمارين رياضية

- اتباع نظام الصيام المتقطع 16 ساعة يومياً مع شرب السوائل فقط.

-الاستمرار علي حمية غذائية لمدة 3 أشهر