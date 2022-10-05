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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجل أنيس عبيد: والدي درس طباعة الترجمة على الأفلام في فرنسا بالصدفة

أنيس عبيد
أنيس عبيد

كشف عماد أنيس عبيد، نجل رائد الترجمة السينمائية أنيس عبيد، العديد من التفاصيل والذكريات حول رحلة والده في هذا المجال. 

وقال عماد أنيس عبيد، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن بداية رحلة والده مع ترجمة الأعمال السينمائية كانت في الثلاثينيات من هذا القرن، حين سافر إلى فرنسا لعمل الماجستير في الهندسة، وبالصدفة وجد إعلانا عن دورة تدريبية لطبع الترجمة على الأعمال السينمائية، وبدأ دراستها، حيث كانت السينما آنذاك قد بدأت منذ 30 عاما فقط، واستهواه الأمر بشكل كبير. 

  

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وأضاف أن والده نجح في اختراع الماكينة التي تتم الترجمة عليها بنفسه، وحصل على براءة اختراع، وظل طيلة حياته يقوم بتطويرها. 

وتابع عماد أنيس عبيد، في تصريحات مصورة لموقع “صدى البلد”: “والدي ترك مجال الهندسة وركز في طباعة الترجمة على الأعمال السينمائية، خاصة أنها لم تكن موجودة في مصر والعالم العربي آنذاك، فقد كان رائدا لهذا المجال في مصر، وقد أفاده بعد ذلك قرار الرقابة المصرية بعدم عرض الأفلام السينمائية في مصر إلا لو كان يصاحبها ترجمة على الشريط السينمائي”. 

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