باقة نص مليون جنيه.. 5 سيارات موديل 2022 في مصر| صور

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2022 عدد كبير من إصدارات السيارات المختلفة ، التي تناسب جميع فئات المجتمع وتناسب احتياجاته ، وتحتوي تلك الطرازات علي الكثير من المميزات والتكنولوجيات المتماشية مع مستقبل صناعة السيارة والتي تهدف إلي راحة سائق وركاب السيارة أثناء السفر .

وفي ذألك السياق ، يقدم لكم موقع " صدى البلد" الإخباري قائمة بـ 5 سيارات موديل 2022 في مصر.

1-شيفروليه ماليبو 2022

تستمد سيارة شيفروليه ماليبو 2022 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو ، ينتج قوه قدرها 163 حصان ، وعزم دوران 250 نيوتن/ متر ، وترسل القوه إلي العجلات عن طريق علبه تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات ، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 9.2 ثانية .

شيفروليه ماليبو 2022

تبدأ أسعار سيارة شيفروليه ماليبو 2022 من 426 الف جنيه ، وتصل إلي 489 الف جنيه .

2-تويوتا كورولا 2022

زودت سيارة تويوتا كورولا 2022 بمحرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 119 حصان ، وعزم اقصي للدوران 154 نيوتن/ متر ، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT مكونة من 10 سرعات.

تويوتا كورولا 2022

يبلغ متوسط سعر سيارة تويوتا كورولا 2022 ، 550 الف جنيه .

3-سيتروين C3 اير كروس 2022 الشكل الجديد

تحصل سيارة سيتروين C3 اير كروس 2022 الشكل الجديد علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي ، ينتج قوه قدرها 110 حصان ، وعزم دوران 205 نيوتن/ متر ، وتصل سرعة السيارة القصوى إلي 183 كم/ ساعة ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 1 0.1 ثانية .

سيتروين C3 اير كروس 2022 الشكل الجديد

تقدم سيارة سيتروين C3 اير كروس 2022 الشكل الجديد بسعر يبدأ من 429 الف جنيه ، ويصل إلي 472 الف جنيه.

4-سوزوكى ارتيجا 2022

تحتوي سيارة سوزوكي ارتيجا 2022 علي محرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 103 حصان ، وعزم دوران 138 نيوتن/ متر ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 13.5 ثانية ، وتستهلك السيارة 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

سوزوكى ارتيجا 2022

تتوافر سيارة سوزوكي ارتيجا 2022 بسعر 429 الف جنيه .

5-ساوايست DX5 2022

تظهر سيارة ساوايست DX5 2022 بمحرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه حصانيه قدرها 156 حصان ، وعزم اقصي للدوران 225 نيوتن/ متر ، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك ثمانية السرعات ، وتستطع السيارة الوصول إلي سرعة100 كم/ ساعة من وضع الثبات في مدة زمنية قدرها 9 ثاني .

ساوايست DX5 2022

تأتي سيارة ساوايست DX5 2022 بسعر 439 الف جنيه .