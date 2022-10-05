بدعوة من السيسى.. رئيس الوزراء: فعاليات المؤتمر الاقتصادى من 23-25 أكتوبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، إنه تم تحديد موعد المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشاركة كافة أطياف المجتمع والمتخصصين والخبراء الاقتصاديين فى الفترة من 23 : 25 أكتوبر من الشهر الجارى ومن المقرر الإعلان عن أجندة المؤتمر بعد الاجتماع الحالى لرئاسة الوزراء .

وأضاف " مدبولى " خلال مؤتمر صحفى لرئيس مجلس الوزراء لإعلان أجندة المؤتمر الاقتصادى ، أن الرئيس السيسى قام بتكليف الحكومة بتنظيم المؤتمر الاقتصادى لمناقشة الاوضاع الحالية فى ظل الأزمة العالمية الغير مسبوقة الذى يمر به دول العالم ، ومستقبل الاقتصاد المصرى بالتوازى مع الحوار الوطنى وانتهاءه بحزم اقتصادية فى كافة المجالات الاقتصادية .