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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير الأهلي بالكويت تهتف للخطيب في البطولة العربية للسلة.. فيديو

صدى البلد

افتتح الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مشواره في البطولة العربية للأندية المقامة في الكويت بالفوز على فريق الميناء اليمني.

قدم الأهلي عرضا قويا ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 132 – 53، ليحقق الفريق فوزه الأول في البطولة التي يسعى للاحتفاظ بلقبها.

ويتواجد «رجال سلة الأهلي» بالمجموعة الثانية، إلى جانب أندية الرياضي اللبناني والميناء اليمني والغرافة القطري.

ويترأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة الذي حرص علي حضور المباراة رفقة السفير أسامة شلتوت السفير المصري بالكويت.

وتضم قائمة الفريق في البطولة كلا من: سيف سمير ومحمد أبو النصر وإيهاب أمين وعمرو الجندي وعمر طارق وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمر عزب ومروان سرحان وأحمد إسماعيل ومؤمن طارق خيري وعبد الله ناصر ومايكل فاكوادي ووالتر هودج.

وحرص عدد كبير من رابطة مشجعي الأهلي بالكويت علي التواجد في المدرجات ودعم الفريق بتشجيع جنوني حتي حقق الفوز.

كما هتفت الجماهير لمحمود الخطيب رئيس النادي بقوة رغم عدم وجوده مع البعثة بالكويت.
 

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