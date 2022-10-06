مفاجأة بسعر صرف الدولار اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022

سعر صرف الدولار.. سجل أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 19.66 جنيه في (مصرف ابو ظبي الاسلامي- بنك مصر إيران للتنمية)، وتراوح سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية ما بين 19.60 جنيه و19.71 جنيه.

أسعار صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.60جنيه للشراء، مقابل 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.57 جنيه للشراء، مقابل 19.67 جنيه للبيع.

الدولار دولار1

سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

الدولار elaosboa63549

سعر صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.62 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

الدولار العلاقة_بين_الذهب_والدولار

أسعار صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك بلوم: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار



سعر الدولار في بنك المشرق: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

