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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة بسعر صرف الدولار اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022

الدولار
الدولار

سعر صرف الدولار.. سجل أعلى سعر شراء  للدولار اليوم الخميس 19.66 جنيه في (مصرف ابو ظبي الاسلامي- بنك مصر إيران للتنمية)، وتراوح سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية ما بين 19.60 جنيه و19.71 جنيه.

بيان عاجل من مصرف لبنان بشأن الدولار والليرة

نشرة أخبار العالم | ارتفاع الذهب وصعود الدولار.. انفجار بمسجد بـ أفغانستان.. إسرائيل تعترف بخسائرها الفادحة بحرب أكتوبر

أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.60جنيه للشراء، مقابل 19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.57 جنيه للشراء، مقابل 19.67 جنيه للبيع.

الدولار

دولار1
دولار1

سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.64 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

الدولار

elaosboa63549
elaosboa63549

سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.62 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

الدولار

العلاقة_بين_الذهب_والدولار
العلاقة_بين_الذهب_والدولار

أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.63 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.61 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك بلوم: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار


سعر الدولار في بنك المشرق: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.
 

سعر صرف الدولار سعر الدولار الدولار أسعار صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار الأمريكي

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