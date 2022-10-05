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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنطلون ولا فستان.. ياسمين عز تثير الجدل بعد الهجوم عليها بسبب الرجال|شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز


ضاربة البوز وقمطة..جروبات النساء مستاءة ل ياسمين عز بعد نصائحها :متحوزتيش ليه


 

نشرت الاعلامية  ياسمين عز،، صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام.


 

وظهرت الاعلامية  ياسمين عز، بإطلالة غريبة مرتدي جيمبسوت باللون الاسود ونسقت عليها اكستنشن يشبه الفستان.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على بعض الجروبات الخاصة بالنساء ، بعض النصائح التى قدمتهاالاعلامية  ياسمين عز، من خلال برنامجها على احدى القنوات الفضائية ، بالاهتمام بالرجل.


 


 


 

وقدمت الإعلامية ياسمين عز،  عدة نصائح للنساء، أثارت بها الجدل لأنها حملت المرأة معظم المشاكل الزوجية، كما وقفتمدافعة عن الرجل المصري.


 

و هو ما اثار استياء النساء على المنصات الالكترونية و جاءت بعض التعليقات منهن: ليه متجوزتيش لحد دلوقت.. ده انتى شيلتينا الليةكلها".


 

وجاءت نصائح ياسمين عز عز لكسب قلب جوزك العمر كله..


 

-يدوس على السجاد براحته، بجزمته اللي داخل بيه من شغله وهو تعبان الغلبان الهزلان


 

-كل يوم تقوليله هتاكل ايه يا حبيبي، وتعمليله وليمه لوحده مش لأهلك بس لما يجوا السفرة تتفرش .. وهو ياكل حاجه من التلاجه ونواشف.


 

-اهتمي ومظهره العام، ومتاخديش هدومه القديمه من غير اذنه ومتحركيش حاجته من مكانها


 

ومتاخديش حاجته القديمه حتى لو عدا عليها قرن من الزمن "تمسحي بيها المطبخ"


 

وأردفت: "لماذا تغضبين عندما ينظر زوجك لـ امرأة أخرى، وأنت تعامليه بشكل عنيف وترفعي صوتك وتجعليه يشعر بأنيتحدث مع رجل مثله، مضيفا:" بتقولي راجل عينه زايغة ليه طالما انتي ضاربة بوز".

وأكملت:"دايما حسسيه باللمسة بتاعتك في حياته وفي شكله وفي هدومة علشان دايما يكون محتاج ليكي، مبقيتيشتفتحي دولابه إلا علشان تفتشي في هدومه".

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ياسمين عز الاعلامية ياسمين عز نصائح ياسمين عز بعد الهجوم عليها

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