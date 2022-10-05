رقصوا في الحصة| فصل طلاب عن المدرسة 15 يومًا بالدقهلية واستبعاد المدير

قرر ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، استبعاد مدير مدرسة علي مبارك الثانوية وفصل عدد من الطلاب 15 يومًا، ردا من المديرية على تداول فيديو وغناء عدد من الطلاب داخل الفصل بالمدرسة.

تداول فيديو عبر صفحات التواصل الاجتماعي وأشعل غضب المتابعين والمشاهدين من رواد فيسبوك حيث ظهر مقطع فيديو به رقص وغناء من بعض طلاب مدرسة علي مبارك الثانوية بدكرنس بمحافظة الدقهلية مما أثار استياء كل من تابع وشاهد هذا الفيديو حيث استغل الطلاب خلو الفصل من المدرسين وقاموا بالرقص والغناء على اغاني مهرجات تم تشغيلها على السبورة الذكية وقام الطلاب بالرقص والغناء مما أثار غضب رواد التواصل الاجتماعي.



وأكد المتابعون أن ما حدث داخل المدرسة خروج عن النص وعن القيم والمعايير الأخلاقية التي يتم بثها في المدارس وتهدف الى إصلاح الطلاب وتنمية عقولهم بما هو مفيد أما أن يخرج الطالب عن ذلك بمشاهدة المهرجانات والأغاني الشعبية داخل الفصول والرقص والغناء على أنغامها دون رقابة فهذا يسيء إلى المنظومة التعليمية.