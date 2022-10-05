طعام حار غير متوقع يعالج آلام المفاصل.. تعرف عليه

تعد آلام المفاصل من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، فلم تعد قاصرة على كبار السن فقط وتتسبب فى تقييد حركة الشخص وعدم قدرته على ممارسة العديد من الأنشطة والمهام.

آلام المفاصل لا تقتصر فقط على الركبتين واليدين بل تشمل كل مفاصل الجسم مثل مفاصل القدمين والرقبة والأصابع والكتفين وغيرها .



تتسبب آلام المفاصل فى تقييد حركة الإنسان وعدم قدرته على فعل بعض الأمور البسيطة مثل الكتابة والسير وحمل الحقائب هذا بالإضافة إلى المعاناة من حدة آلام المفاصل.

ووفقا لما جاء فى موقع “zenlifemag” يعد تناول الفلفل الأحمر مفيدًا إذا كنت تعاني من آلام المفاصل نظرًا لأن الفلفل الأحمر يحتوي على فيتامين سي بكميات كبيرة وهو ضروري في إنتاج بعض الكولاجين الذي تشتد الحاجة إليه.

ويقوى الكولاجين بنية المفاصل ويساعد في ربط العظام بالعضلات و دعم الأربطة والأوتار والغضاريف مما يخفف من آلام المفاصل ويحمى من الإصابة بها.

كما أن الفلفل الأحمر يعد بديلا جيدا للأدوية المسكنة للألم لعلاج آلام المفاصل بشرط ألا يعانى المريض من مشكلة صحية تمنعه من تناول الفلفل الأحمر.