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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.6 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 401 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 252.94 مليون درهم و377 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.14 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 146 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 63 مبايعة بقيمة 111 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 570 مليون درهم وثالثة في أم سقيم الثالثة بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 106 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 156.13 مليون درهم منها 16 رهنا لأراض بقيمة 30.45 مليون درهم و75 رهنا لفلل وشقق بقيمة 125.68 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 13 مليون درهم وأخري في منطقة الرفاعه بقيمة 12 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 49.85 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 26 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 6 ملايين درهم.

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