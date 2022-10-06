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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

مي عبد الحميد: استمرار سحب كراسات "سكن لكل المصريين 3" لـ27 أكتوبر

صدى البلد

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا داعى لتزاحم المواطنين أمام مكاتب البريد للحصول على كراسة شروط الطرح الجديد ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين٣" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. 

وأوضحت أنه لا توجد أولوية أو أفضلية للمواطنين الذين يحصلون على كراسة الشروط في موعد مبكر من طرح الإعلان، وأن هناك قواعد محددة لتطبيق الأفضلية على المتقدمين في جميع الإعلانات التي يطرحها الصندوق، وليس من ضمنها شراء كراسة الشروط مبكرا.
وشددت مي عبد الحميد، على أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ملتزم بصورة تامة بتوفير كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد في مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية بإعلان “ سكن لكل المصريين٣”. 

ونوهت بأنه يتم ضخ عدد من كراسات الشروط بصورة دورية في جميع مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الإعلان على مستوى الجمهورية، ويستمر ذلك حتى انتهاء المدة الخاصة بالطرح الجديد لتلبية الطلب المتزايد من قبل المواطنين للحصول على كراسة الشروط.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات، مستمر حتى يوم 27 أكتوبر الجاري لجميع المواطنين بمن في ذلك المواطنون ذوو الاحتياجات الخاصة.
وأضافت أن المواطنين يمكنهم التواصل بصورة مباشرة مع الصندوق من خلال قنوات الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
 

التواصل الاجتماعي الأسكان الإسكان الاجتماعي المبادرة الرئاسية المواطنين

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