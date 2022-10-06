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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة بأنواع مختلفة بالقليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض دائرة مركز شرطة طوخ.

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تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من العميد محمد سعيد مفتش مباحث بنها يفيد ضبط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ ومعاونة الرائد أحمد مصطفى والرائد سالم عبدالمرضي معاوني رئيس المباحث ضبط عنصر إجرامي، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ.
وعثر بحوزته على كمية لمخدر الهيدرو وزنت كيلو جراما وكمية لمخدر الأيس "الشابو"، وكمية لمخدر الكوكايين وعدد من الأقراص المخدرة ومبلغ مالي، هاتف محمول سلاح أبيض.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

القليوبية مدير أمن القليوبية أمن القليوبية مواد مخدرة المباحث الجنائية

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