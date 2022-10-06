اتصالات النواب:فتح ملف ضعف خدمات الانترنت في مناطق متعددة

أكد النائب احمد حته عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن اللجنة ستفتح ملف دعم جميع المدارس الكترونيا وتوصيل الانترنت لتفعيل الاختبارات الالكترونية والاستفادة من التابلت وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي ومشروع مصر الرقمية.

وقال في تصريحات للمحررين البرلمانيين ان التطور التكنولوجي والتحول الرقمي من اهم الملفات خاصة في التعليم والمدارس حتى نتواكب مع العالم وتفعيل خاصية التعليم والتواصل الالكتروني ، خاصة ان الطباعة الورقية والكتب تكلف وزارة التربية والتعليم نفقات كبيرة وتستهلك جوء كبير من الموازنة يحب توفيرها لتحقيق جودة التعليم وتطوير وبناء المدارس.

واشار الى ان هناك مشروعات مشتركة بين وزارة التعليم ووزارة الاتصالات قطعت الدولة فيه شوطا طويلا في إمداد كثير من المدارس بأجهزة الفايبر لتقوية شبكات الإنترنت، ومن المتوقع أن يجرى الانتهاء من ذلك قبل نهاية العام الجاري حتى تصبح جميع المدارس بالجمهورية لديها انترنت ومستعدة للامتحانات الالكترونية اضافة الى توفير الكتب اليكترونيا وعبر بوابات وزارة التعليم الإلكترونية وذلك في اطار بناء الجمهورية الجديدة .

واضاف عضو لجنة الاتصالات ان في هذا الاطار ستناقش اللجنة عدد من القوانين في دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، ومن بينها مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، المقدم من الحكومة وذلك في اطار دعم الدولة للتحول الرقممي في كافة القطاعات وتطوير المنظومة الاليكترونية ودعمها من اجل تفعيل اكبر للتحول الاليكتروني.

وأضاف أن هناك مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ايضا ضمن الاجندة التشريعية لضبط وتمظيم التجارة الإلكترونية عبر منصات التسوق، التي انتشرت بشكل كبير ولا تحصل الدولة على حقوقها منها مع الانتشار الكبير للتسوق الالكتروني عبر الانترنت وهو تجارة المستقبل حيث يفعل القانون التوقيع الاليكتروني اضافة الا تحصيل الضراىب من الشركات الاليكترونية المنتشرة على فيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي وهو ضمن المشروعات التي تهتم بها الدولة ووزارة المالية لنحقيق حصيلة ضريبية اكبر

واكد حته ان اللجنة ستواصل فتح ملف ضعف الانترنت في كثير من مناطق الجمهةرية وضعف شبكت الاتصالات في مناطق كثيرة ايضا ولتقوية الشبكات لشركات المحمول لتأثير ذلك على الانترنت وكان هناك عدد كبير من طلبات الإحاطة سيتم اعادة تقديمه .

