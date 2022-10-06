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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بلاش شاي بلبن.. كوارث صحية بعد تناوله يوميا

الشاى باللبن
الشاى باللبن

الشاي هو أحد المشروبات المفضلة لدينا، حيث نتناوله عدة مرات في اليوم سواء كان في المنزل أو في المكتب، ويحب البعض شرب  الشاي مع الحليب ، والبعض يحب شرب الشاي بنكهات مختلفة، لكن هل فكرت يومًا أن هناك شيئًا مخفيًا في الشاي ضار بالصحة، أو الآثار الجانبية لشاي الحليب، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

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يمكن أن يزيد من مشاكل النوم في الليل

وفقًا للخبراء، نظرًا لأن  شاي الحليب مصنوع من الشاباتا السوداء، فإنه يحتوي على حوالي 47 ملغ من الكافيين. 

بعد 15 دقيقة من شرب شاي الحليب، يدخل هذا الكافيين إلى مجرى الدم ويلعب دورًا في زيادة مستويات الطاقة لديك. 

لذا، لا ينبغي تناول شاي الحليب قبل النوم ليلاً على الإطلاق، ووقد يبدو أن كوبًا من الشاي بالحليب يمنحك الطاقة، لكنه سيجعل النوم أسوأ في الليل.

التمثيل الغذائي لا يعمل بشكل صحيح

وفقًا للخبراء، الشاي ليس منخفضًا في السعرات الحرارية فحسب، بل يحتوي أيضًا على مواد كيميائية تساعد في زيادة مستويات الطاقة. 

وجدت دراسة أجرتها جمعية أبحاث الشاي في الهند أنه عند خلط الحليب بالشاي، فإن البروتينات الموجودة في الحليب ويعتقد أنها مسئولة عن فقدان الوزن، ترتبط بالمركبات الموجودة في الشاي، وبالتالي فإن شرب الشاي بالحليب على معدة فارغة في الصباح لا يجعل عملية الأيض تعمل بشكل صحيح، وليس من الصواب شربه إذا قررت إنقاص الوزن. 

كما أن شرب الشاي على معدة فارغة يمكن أن يزيد من مشاكل المعدة.

قد يحدث غثيان أو ألم في البطن

ليس من الجيد شرب الكثير من الشاي كل يوم، وذلك لأن أوراق الشاي تحتوي على مركب يسمى التانين، وهو شديد الحموضة، وعند تناوله على معدة فارغة أو بكميات زائدة، يمكن أن يتلف أنسجة المعدة ويسبب آلامًا في المعدة. 

وفقًا لـ Healthline، يمكن أن يسبب تناول الشاي على معدة فارغة يسبب انتفاخ البطن.

الشاي بالحليب يسبب التوتر

قد يبدو بدء يومك بفنجان من الشاي بالحليب مريحا، لكن الدراسات أظهرت أن هذا المشروب اللذيذ قد يسبب لك القلق. 

ووفقًا لـ Healthline، يمكن أن يكون سبب هذا هو زيادة معدل ضربات القلب.

يزيد الشاي من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

إذا كنت تشرب شاي الحليب كل يوم، فمن المهم أن تعرف كمية السكر التي تضيفها إلى نظامك الغذائي. 

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر إلى رفع مستويات السكر في الدم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري من النوع 2. 

بصرف النظر عن هذا، يمكن أن تزداد أيضًا العديد من المخاطر الأخرى في الجسم، فتناول الشاي أكثر من مرة يسبب مشاكل في النوم وزيادة التوتر والأرق وزيادة معدل ضربات القلب.

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