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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضراره مميتة.. تحذير من تناول الشاي باللبن على الريق

صدى البلد

يعد كوب الشاي بالحليب من اشهر المشروبات التي يعتاد عليها الكثير من الأشخاص في الصباح الباكر و بعض الأمهات تنقل هذه العادة إلى الأطفال قبل الذهاب الى المدرسة.

 

ولا يعلم الكثير مدى خطورة تناول ضرار الشاي بالحليب ، على الريق.


 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الاضرار ومخاطر تناول على الريق تناول الشاي بالحليب ، وفقا لموقع «تايميز ناو نيوز» الطبي.


 

ومن اضرار تناول تناول الشاي بالحليب ، على الريق..


 

١-يسبب قرحة فى المعدة

٢-وزيادة في نسبة الكولسترول في الدم. 

٣-الشعور بالغثيان

٤- الإصابة بالصداع

٥-زيادة الوزن

٦-يسبب الإصابة بالجلطات عند تناوله على الريق لفترة زمنية طويلة

 

ويحتوي الشاي أيضًا على مركب يسمى الثيوفيلين الذي له تأثير تجفيف وقد يسبب الإمساك وبعد تناول الشاي أوالقهوة، أول شيء في الصباح ، تقوم البكتيريا الموجودة في الفم بتكسير السكر مما يزيد من مستويات الحمض في الفمويمكن أن يسبب تآكل مينا الأسنان وقد يشعر بعض الناس أيضًا بالانتفاخ في الصباح بعد شرب الشاي أو القهوةالمصنوعة من الحليب.

زيادة الوزن الصداع تناول الشاى جلطات الكولسترول الشاى باللبن البكتيريا الشاي بالحليب شاي باللبن شرب الشاى

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