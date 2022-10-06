محافظ شمال سيناء: قصر ثقافة العريش وصلت تكلفته 220 مليون جنيه |فيديو

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه جرى إنفاق 886 مليون جنيه على شبكة مياه العريش، موضحًا: «الشبكة القديمة كان بها عيوب، فعندما كان يتم ضخ 100 ألف متر مكعب كان يصل للناس نحو 20 ألف متر فقط، بسبب التسريب.

وأضاف شوشة خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «في الماضي، كان يتم تنفيذ بعض الحلول كمسكنات، لكن الدولة اتخذت قرارها بتغيير شبكة المياه كلها، حتى يحصل المواطن على المياه المناسبة التي يشربها وهو واثق من أنها نظيفة وبحالة جيدة».



وتابع: «على مستوى الكهرباء، كان هناك مشكلة كبيرة على مستوى مدينة العريش، وهي أن الطاقة كانت تشغل المدينة بصعوبة، وكان الأهالي يتعرضون لمشكلات كبيرة عند فصل الكهرباء، وتم عرض هذه المشكلة على رئيس الجمهورية منذ 4 سنوات، وأصدر تعليماته لوزير الكهرباء بحلها، وقد كان».

قصر ثقافة العريش

وواصل: «لدينا طاقة كهربائية 6 أضعاف ما كانت موجودة من قبل، حيث جرى تركيب 2 محطة عملاقة لتوليد الكهرباء، الأولى في العريش والثانية في الشيخ زويد، وهاتان المحطتان تولدان طاقة كهربائية تكفي العريش كلها، وما تم توصيله من كهرباء فاق توقعاتنا بمراحل».

وحول التطور الذي شهده الوضع الثقافي في المحافظة، قال شوشة: «كان بقالنا 18 سنة معندناش مسرح تقام عليه أنشطة، كان موجود مسرح لكنه أصبح يمثل خطورة بسبب تقادمه، فتوقف العمل به وبدأ إنشاء مسرح جديد، وفي إبريل الماضي تمّ افتتاح قصر ثقافة العريش، وهذا القصر بلغت تكلفته نحو 220 مليون جنيه».