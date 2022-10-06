على أنغام سعد لمجرد .. وصلة رقص من نبيلة عبيد

حلت الفنانة القديرة نبيلة عبيد ضيفة على برنامج صدي الملاعب المذاع عبر قناة mbc ، والذى يقدمه الاعلامي الكبير مصطفي الاغا .

وخلال الحلقة فاجيء فريق عمل البرنامج الفنانة نبيلة عبيد باذاعة أغنية الحلق للفنان سعد لمجرد لتتمايل وترقض بشكل تلقائي علي الاغنية .

مع نبيلة عبيد :

وأكدت الفنانة نبيلة عبيد أنها سجلت عددا من حلقات برنامجها الإذاعي الجديد مع نبيلة عبيد والمقرر عرضه على الإذاعة المصرية .

وقالت نبيلة عبيد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، توقفت عن التسجيل لعدة أيام ، ومن المقرر أن أستأنف التسجيل خلال الأيام القادمة تمهيدا لبدء اذاعة الحلقات .

وكانت كشفت الفنانة نبيلة عبيد حقيقة تعاقدها على فليم ساعة استجابة، والمقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة القادمة ، ويشهد عودتها للسينما بعد غياب سنوات .

وقالت نبيلة عبيد فى تصريحات سابقة لـ صدي البلد : حتى الآن لم أوقع رسمياً علي المشاركة فى بطولة فيلم ساجة استجابة، حيث أنتظر عقد جلسة عمل مع مخرج ومؤلف الفيلم للاتفاق على التفاصيل ومناقشة الشخصية ، ثم أتخذ قراري النهائي بعدها.

نبيلة عبيد ونادية الجندي :

كشفت الفنانة القديرة نبيلة عبيد عن تفاصيل مشهد الصلح - كما أسماه البعض - بينها وبين الفنانة نادية الجندي أثناء تكريمهما فى مهرجان القاهرة للدراما بدورته الأولى.

وقالت نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد": كنت صاحبة اقتراح أن أقوم بتقبيلها على المسرح اثناء استلام التكريم، وعرضت عليها الأمر قبل الصعود على المسرح حتى لا تتفاجأ، ورحبت على الفور.

وأضافت نبيلة عبيد: “أردت أن أقوم بهذا الأمر أمام الجميع حتي نغلق باب الشائعات التى صاحبتنا طيلة مشوارنا الفني، فعلى الرغم من أننا قدمنا عملا تليفزيونيا معاً قبل سنوات، إلا أن البعض مازال يتحدث عن صراع بيننا أو خلافات”.

وأشارت نبيلة عبيد، إلى أن المشهد الذي جمع بيننا على المسرح أضفي روحا من السعادة على الحاضرين، كما أنه سيؤدي لغلق باب محاولات الوقيعة بيننا أو الشائعات عن خلافاتنا بشكل نهائي وواضح للجميع .

وكشفت الفنانة نبيلة عبيد، عن سر عرضها عددًا من مشاهد أفلامها باستمرار على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقالت نبيلة عبيد، فى لقاء ببرنامج “عرب وود”، "عشان أنا عندي كتاب اسمه سينما نبيلة عبيد، فاحنا منّزل كل حاجة عن سينما نبيلة عبيد".

وأرفقت منشورها بتعليق توضيحي، كتبت فيه: “لما يسألوني عن مقاطع الأفلام و الفيديوهات اللي بنزلها على حسابي و عن كتاب سينما نبيله عبيد و عن تواصلي معكم يوميا على الانستا... بحبكم يا اغلى الاصدقاء”.