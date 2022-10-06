كلية الأثار بأسوان تشارك فى إحتفالات ذكرى أكتوبر

تشارك كلية الأثار بجامعة أسوان فى احتفالات محافظة أسوان بذكرى إنتصارات أكتوبر بمعرض فني وأعمال ترميم تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ، وحضور الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة ثناء أبوطالب عميد الكلية .

وشارك فريق عمل من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاثار والهيئة المعاونة بكافة أقسام الكلية ( ترميم و مصري و إسلامي ) وبعض طلاب قسم الترميم بالمشاركة في أعمال التنظيف الميكانيكي ورفع كفاءة تماثيل رؤساء مصر ورموزها المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة والمقامة في الحديقة العامة المقابلة لمبنى محافظة أسوان.

انتصارات 6 أكتوبر المجيدة

ومن جانبه قال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بأنه تأتي مشاركة كلية الآثار في إطار الاحتفال بانتصارات 6 أكتوبر المجيدة، التي تنظمها محافظة أسوان بالتعاون مع جامعة أسوان، في هذا الإطار دشنت أيضا كلية الآثار معرضا فنيا يضم لوحات كلية الآثار بالمسرح الروماني بأسوان على هامش بطولة الصعيد للسباحة في المياه المفتوحة التابعة لمنطقة الصعيد للسباحة المقامة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهات المعنية بتكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة للظهور بالمظهر الراقى والمبهر بما يليق مع المكانة التاريخية والحضارية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية ، مشدداً على ضرورة إستثمار كافة المقومات والإمكانيات وتسخيرها بشكل جيد ومتميز بما يساهم فى تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والتراثية والشبابية بهذه المناسبة الوطنية العظيمة بإنتصار أكتوبر ، وأيضاً تنظيم هذا الحدث الدولى والمتمثل فى مهرجان التمور .

الموسم السياحى

ويأتي ذلك فى إطار إستعدادات محافظة أسوان للموسم السياحى وإستضافة المهرجان الدولى السادس للتمور والذى سيتم تنظيمه فى الفترة من 8 إلى 10 من الشهر الحالى ، بالتزامن مع إحتفالات المحافظة بالذكرى الـ 49 لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، وأيضاً المولد النبوى الشريف .

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان قام فريق عمل من طلاب كلية الأثار بجامعة أسوان بقيادة الدكتورة ثناء أبو طالب عميدة الكلية ، وأعضاء هيئة التدريس ، وبمتابعة من الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والأثار والهوية البصرية بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لتماثيل القادة العسكريين والنصب التذكارى للجندى المجهول بحديقة بلازا درة النيل لشهداء إنتصارات أكتوبر ، وأبطال الجيش الأبيض من أطقم الأطباء والتمريض ، بالإضافة إلى 4 تماثيل للزعماء ورؤساء مصر السابقين وهم جمال عبد الناصر وأنور السادات ، والفريق عبد المنعم رياض ، والمشير محمد حسين طنطاوى لتكون هذه البانوراما متناسقة بشكل جمالى ، وخاصة فى ظل حرص المواطنين والزائرين والأفواج السياحية على إلتقاط الصور التذكارية أمام هذه الرموز الخالدة من أبناء الوطن .