عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكاظمي يدعو للعودة إلى طاولة الحوار لحل الأزمة السياسية بالعراق

صدى البلد

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق مصطفى الكاظمي، اليوم /الخميس/، أن الحل السياسي في بلاده يتمثل في العودة إلى طاولة الحوار والنقاش ووضع الخلافات جانباً والحديث بكل صدقٍ وأمانة للخروج بحلولٍ واقعية تنهي هذه الأزمة السياسية.

وقال الكاظمي - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "هذه الحكومة رغم الظروف السياسية الصعبة والظروف الاقتصادية الأصعب ورغم غياب الموازنة مضت بثبات في رؤيتها وتغلّبت على كثيرٍ من العراقيل، وهي مستمرة في ذلك دون كللٍ أو ملل"، لافتا إلى أن العراق بحاجة إلى حكومة وإلى موازنة، ومن غير المقبول غيابها كل هذه المدّة.

وأضاف أن هذه الظروف وهذا الانسداد يجب أن يُحلّ ويجب أن ينتهي، لأجل العراق والعراقيين، ولأجل بناء الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن الأزمة حاليا هي أزمة ثقة، ولا تُستعاد أو تُرمم إلا بالحوار الصريح البنّاء.

وأوضح الكاظمي أن الحل هو العودة إلى طاولة الحوار والنقاش، ووضع الخلافات جانباً والحديث بكل صدقٍ وأمانة؛ لنخرج بحلولٍ واقعية تنهي هذه الأزمة السياسية، مضيفا "قدرنا أن نتفاهم ونتعاون ونلتقي ونتحاور، نحن أبناء بلدٍ واحد، ومسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية الحفاظ عليه وعلى مقدراته، وتحمل المسؤولية الكاملة في هذه اللحظة التاريخية".

وطالب مسؤولي المحافظات تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، مشيرا إلى أن لديهم صلاحيات معالجة أي خلل وفق السياقات القانونية والتوجيهات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن العالم تغيّر ومفاهيم العلاقات السياسيّة والاقتصادية تغيّرت لصالح التنمية والتعاون، وهذا ما نقوم به عندما نبحث عن شركاء لنا، ونتعاون معهم لتنمية بلدنا، وتأمين احتياجات أهلنا كافة.

ولفت الكاظمي إلى أن العراق يحظى اليوم بثقةٍ كبيرة، وله وزنه وحضوره، "نحاول استثمار هذه الخصوصية، وهذه الفرصة، خدمةً للعراق والعراقيين".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي ينفي فرض أي عقوبات علي كهربا ويؤكد: اللاعب ملتزم للغاية

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

6 علاجات منزلية لرائحة الفم الكريهة.. تجعل أسنانك ساطعة في 5 دقائق

ترشيحاتنا

لمنع التعديات على الأراضي.. وزير الزراعة: استمرار عمل القطاعات الخدمية خلال الإجازة

عنوان العزة والكرامة.. إدارة الحوار الوطني تهنئ الشعب والقوات المسلحة بـ نصر أكتوبر

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

من هي الكاتبة آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل في الآداب؟

شاهد.. أحدث طريقة لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء بعد الصواريخ التقليدية

وزير التعليم: تنظيم حملات لنشر لغة الإشارة وتعليم مبادئها في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو جديد وفستان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل | شاهد

على أنغام رضا جه يا أم رضا.. كيف استقبلت أسرة ابنتها المفقودة منذ 45 عامًا

الشيف بوراك فى العمرة.. ما لا تعرفه عن أشهر طاهٍ بالعالم

الإعلان خلال ساعات .. تفاصيل آخر صفقتين لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي

فيديو

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة.. والدولار يفاجئ الجميع

على أنغام سعد لمجرد .. وصلة رقص من نبيلة عبيد

بعد غياب عامين.. ابنة أحمد الفيشاوي تظهر وتتجه للغناء

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ