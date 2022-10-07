مفاجأة.. فيريرا يرفض لعب مباريات الدوري بدون الثنائي التونسي.. والأهلى يرحب

كشف الإعلامي محمد شبانة، موقف الزمالك والأهلي من استكمال مسابقة الدوري في التوقف الدولي الخاص بكأس العالم.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، اتحاد الكرة اقترح على الأندية استكمال بطولة الدوري في فترة التوقف الدولي.

وأكمل شبانة، فيريرا رفض لعب مباريات الدوري بدون المثلوثي والجزيري رغم إنه لعب بدون الثنائي بعض المباريات في دوري الموسم الماضي، ولكن سينتظر لرؤية موقف المنتخب التونسي من ضم الثنائي.



وأتم شبانة،والأهلي رحب باللعب في فترة توقف الدولي بكأس العالم بدون معلول في حالة انضمامه للمنتخب التونسي.