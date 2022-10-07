عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك بنصف نهائي بطولة إفريقيا لليد .. والقنوات الناقلة

الاهلي والزمالك لكرة
الاهلي والزمالك لكرة اليد

ضرب الزمالك موعدا مع الأهلي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد.

وتستضيف تونس النسخة 43 من دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية، ويقام النهائي يوم 9 أكتوبر الجاري.

الأهلي تفوق في أولى مباريات ربع النهائي على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 43-26.

وانتصر الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي في آخر المباريات بنتيجة 33-17.

مشوار الأهلي في دور المجموعات

تصدر الأهلي مجموعته بـ 4 انتصارات جاءت على حساب:

الفوز على فلاورز البنيني 40-11

الفوز على وفاق عين توتة الجزائري 36-17

الفوز على جيه إس كيه الكونغولي 39-14

الفوز على الترجي التونسي 28-17.

مشوار الزمالك في دور المجموعات

احتل الزمالك المركز الثاني بـ 3 انتصارات وهزيمة جاءت أمام:

الفوز على ريد ستار الإيفواري 40-17

الفوز على مولودية الجزائر 34-25

الفوز على فاب الكاميروني 43-21

الخسارة من الإفريقي 33-31.

موعد مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد 

تقام المباراة في تونس، يوم غد الجمعة الموافق 7 أكتوبر.

وتبدأ في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بين الفريقين.

وتنقل قناة تونس الوطنية 1 و2 مباريات البطولة.

كما تُتاح المباريات للمشاهدة أيضا عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد CAHB.

وسبق للأهلي التتويج باللقب 5 مرات آخرها في 2012 على أرض المغرب.

ولم تقم البطولة في آخر عامين، ويحمل الزمالك لقب آخر نسخة التي أقيمت في 2019 في كاب فيردي، وهو صاحب الرقم القياسي بـ 12 تتويجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

عرض الخميس.. الحق آيفون 11 جديد بـ 6700 جنيه فقط

علبتين عصير بدل الموبايل..القصة الكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

الأهلي يغلق ملف التفاوض لضم البرازيلي مارسينهو

مباشر الآن لحظة بلحظة.. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا 3-2 في الدوري الأوروبي

لا سامحكم الله .. كهربا يخرج عن شعوره بـ رسالة غامضة |شاهد

هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وينصح بتناول هذا المشروب

ترشيحاتنا

برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : خطط للاستثمار

موعد مباراة الأهلي والزمالك بنصف نهائي بطولة إفريقيا لليد .. والقنوات الناقلة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : حفلة في المنزل

أمريكا .. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في عمليات طعن بلاس فيجاس | شاهد

مفاجأة.. فيريرا يرفض لعب مباريات الدوري بدون الثنائي التونسي.. والأهلى يرحب

برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 : عشاء رومانسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق.. سعر خرافي لقميص عمرو سعد في أحدث ظهور له| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند التخلي عن تناول الشيكولاتة| مفاجأة غير متوقعة

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

غير مرخصة للبيع.. حقيقة وفاة 66 طفلا في الهند بسبب أدوية السعال

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ