موعد مباراة الأهلي والزمالك بنصف نهائي بطولة إفريقيا لليد .. والقنوات الناقلة

ضرب الزمالك موعدا مع الأهلي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد.

وتستضيف تونس النسخة 43 من دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية، ويقام النهائي يوم 9 أكتوبر الجاري.

الأهلي تفوق في أولى مباريات ربع النهائي على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 43-26.

وانتصر الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي في آخر المباريات بنتيجة 33-17.

مشوار الأهلي في دور المجموعات

تصدر الأهلي مجموعته بـ 4 انتصارات جاءت على حساب:

الفوز على فلاورز البنيني 40-11

الفوز على وفاق عين توتة الجزائري 36-17

الفوز على جيه إس كيه الكونغولي 39-14

الفوز على الترجي التونسي 28-17.

مشوار الزمالك في دور المجموعات

احتل الزمالك المركز الثاني بـ 3 انتصارات وهزيمة جاءت أمام:

الفوز على ريد ستار الإيفواري 40-17

الفوز على مولودية الجزائر 34-25

الفوز على فاب الكاميروني 43-21

الخسارة من الإفريقي 33-31.

موعد مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد

تقام المباراة في تونس، يوم غد الجمعة الموافق 7 أكتوبر.

وتبدأ في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بين الفريقين.

وتنقل قناة تونس الوطنية 1 و2 مباريات البطولة.

كما تُتاح المباريات للمشاهدة أيضا عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد CAHB.

وسبق للأهلي التتويج باللقب 5 مرات آخرها في 2012 على أرض المغرب.

ولم تقم البطولة في آخر عامين، ويحمل الزمالك لقب آخر نسخة التي أقيمت في 2019 في كاب فيردي، وهو صاحب الرقم القياسي بـ 12 تتويجا