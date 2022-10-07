سباح المانش: أشكر الرئيس السيسي لما قدمه من قرارات لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة

قال البطل المصري محمد الحسيني سباح المانش، إنه يواظب علي تدريبات السباحة كل يوم لمدة خمس ساعات.

وأوضح خلال حواره بقناة "الحياة"،:" "بسبح في الساعة 3 كيلو، ومتعود أصلّى الفجر وانزل أدرب، وبعمل بث مباشر على فيس بوك للتواصل مع زملائي".

وأضاف:" أوجه الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قدمه من قرارات لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا:" الرئيس عملنا قوانين لدعم الإعاقة وساعدنا في الدمج والشغل وأنا بشتغل زى أى حد، ولولا قوانين الدمج مكنتش دخلت الكلية ولا عديت المانش".

وأشار إلي أنه يعمل منسق لشئون الاحتياجات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، قائلا: "الراحة مش مهمة والأهم أحقق هدفي".