راغب علامة: والدتي كنت ترفض دخولي مجال الغناء

حل النجم راغب علامه، ضيفا بأولي حلقات برنامج "أنغام" والذي تقدمه الفنانة أنغام والذي تقدمه عبر قناة "دي ام سي".

وقالت أنغام،:" "مفيش بداية أحلى من كدة، أنت عندك الغنا السهل الممتنع، فيه حاجات حلوة كتير بتطلع بمنتهى السلاسة، بتقدر تربط بين حياتك والمزيكا، ودخلت قلبى من أول غنوة".

ومن جانبه قال راغب علامة:" "أنا فى منتهى السعادة، إزاى مكناش أصدقاء كل العمر ده"، متابعا: "أنا إنسان بسيط جدا، وفى الغنا أنا بسيط جدا، بس محدش يقدر يقلدنى ، وعندى خصوصية فى صوتى".

وتحدث راغب علامة عن بدايته الفنية، مضيفا:" أهلى مكانوش عايزنى أغنى، خاصة والدتى، وكانوا على قد الحال ومش قادرين يعلمونى.. قلت لأمى أوعدك تشوفى حالك فيا".

وأكمل:" أبويا كان بيلعب عود وكنت براقبه، لما كان عندى 18 سنة درست فى الكونسرفتوار، واتعلمت غنا شرقى".