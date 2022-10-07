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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

راغب علامة: غنيت بص على الحلاوة أول مرة في "استوديو الفن"

راغب علامة
راغب علامة

حل النجم راغب علامه، ضيفا بأولي حلقات برنامج "أنغام" والذي تقدمه الفنانة أنغام والذي تقدمه عبر قناة "دي ام سي".

وتحدث راغب عن بدايته الفنية، والتحاقه ببرنامج "استوديو الفن"،:" لما امتحنت فى استوديو الفن دورت على حاجة مميزة، كنت عايز أغنى حاجة مختلفة عن الشباب، كنت بحب الأغانى المصرية".

وتابع: "كان ليا صديق بيسمع الريس متقال، واخترت أغنية (بص ع الحلاوة)، ولقيت لجنة التحكيم بترقص، مرت السنين وبقيت فى لجنة تحكيم أحد البرامج، فتذكرت وقفتى أمام اللجنة".

وقدم راغب علامة خلال الحلقة أغنية «أنا اسمي حبيبك» من كلمات هاني عبدالكريم وألحان محمد يحيى.

تفاعلت أنغام مع غناء راغب علامة وشاركته الرقص على الأغنية. وفاجئت جمهورها بـ الرقص مع علامة.

الفنانة انغام راغب علامة دى ام سى أنا اسمي حبيبك برنامج أنغام بدايته الفنية

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