راغب علامة: غنيت بص على الحلاوة أول مرة في "استوديو الفن"

حل النجم راغب علامه، ضيفا بأولي حلقات برنامج "أنغام" والذي تقدمه الفنانة أنغام والذي تقدمه عبر قناة "دي ام سي".

وتحدث راغب عن بدايته الفنية، والتحاقه ببرنامج "استوديو الفن"،:" لما امتحنت فى استوديو الفن دورت على حاجة مميزة، كنت عايز أغنى حاجة مختلفة عن الشباب، كنت بحب الأغانى المصرية".

وتابع: "كان ليا صديق بيسمع الريس متقال، واخترت أغنية (بص ع الحلاوة)، ولقيت لجنة التحكيم بترقص، مرت السنين وبقيت فى لجنة تحكيم أحد البرامج، فتذكرت وقفتى أمام اللجنة".

وقدم راغب علامة خلال الحلقة أغنية «أنا اسمي حبيبك» من كلمات هاني عبدالكريم وألحان محمد يحيى.

تفاعلت أنغام مع غناء راغب علامة وشاركته الرقص على الأغنية. وفاجئت جمهورها بـ الرقص مع علامة.