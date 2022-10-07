محيي صادق: العدو الإسرائيلي كان يتلاشى القتال الليلي مع القوات المصرية

قال اللواء محيي الدين صادق، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الجنود المصريين تلقوا تدريبا عاليا للغاية قبل ملحمة أكتوبر.

وأوضح خلال حواره بقناة "دي ام سي"،:" العدو الإسرائيلي كان يتلاشى القتال الليلي مع القوات المصرية، خلال حرب أكتوبر، مؤكدا أن جنود الاحتلال كانوا يقيمون في مواقع أخرى غير التي توجد فيها الدبابات وذخائرهم خوفا من القتال.

وأضاف:" ضباط الاستطلاع في الجيش المصري وقت حرب أكتوبر نفذوا الكثير من الغارات الليلة على الجنود الاسرائيليين لعدم قدرة العدو على القتال الليلي".

وأكمل:" "دخلنا في معارك تصادمية شديدة يوم 7 اكتوبر ويوم 9 اكتوبر وكانت شرسة جدا ولكن تدريبنا وممارستنا جعلنا متفوقين عليهم".